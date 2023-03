Vidangossy explica su noche de furia con San Luis: “No pude controlar lo que sentía”

La noche del lunes, en el duelo entre San Marcos de Arica y San Luis, el experimentado futbolista Mathías Vidangossy, quien atualmente milita en el club de Quillota, protagonizó una llamativa situación: fue sacado del campo de juego a los 22 minutos por parte de su DT, Francisco Bozán, para evitar que fuera expulsado.

A esa altura del partido ya tenía amarilla, sin embargo propinó una dura entrada y enfrascó en una áspera discusión con un rival, por lo que su expulsión podía caer en cualquier momento. Para evitar quedar con uno menos, Bozán optó por el cambio.

Ya más relajado por el paso de las horas, el propio Vidangossy se refirió a esta situación. “Ya pasó, pero me di cuenta de que hay equipos que entran a pegar o a tratar de sacar a algún jugador del partido. Está bien, es parte de su estrategia, pero en lo personal es segunda vez que me pasa este año”, expresó el mundialista Sub 20 en Canadá 2007, en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Antes no había sentido el impulso de los rivales de querer pegar o llegar tarde a propósito. Las dos veces no he reaccionado bien. Ya lo entendí, por lo que voy a tratar de sacarle provecho”, agregó.

El jugador formado en Unión Española acusó que hubo clara intención de agredirlo desde el arranque por parte de sus rivales. “Al final uno se da cuenta. Fueron tres jugadas, todas muy seguidas y de la misma manera: te pisaban o te dejaban la pierna puesta. Hasta ayer no sabía lidiar con eso. Se puede tomar como un trabajo personal respecto de la emoción que puede surgir ahí y poder respirar, tranquilizarse, porque al final seguirá pasando”, estableció.

En la misma línea, el futbolista de 35 años sostuvo que “ellos lograron el objetivo de sacarnos del partido. No pude controlar lo que sentía y me entrega información en el sentido que hay cosas que hay que mejorar. Hay que sacarle provecho desde el crecimiento personal para que no se repita”.

Por todo lo dicho, Mathías Vidangossy reprochó el actuar de los jugadores de San Marcos de Arica. “Encuentro que la táctica de entrar a provocar es una cosa, pero entrar a pegar es otra. Además, fue fuerte y tarde. Hay que aprender a lidiar con esas cosas, porque van a seguir pasando”, manifestó.