Alexis: “Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial”

En su extensa entrevista con TVN, Alexis Sánchez manifestó un duro diagnóstico respecto a la realidad del fútbol chileno, específicamente en cuanto al aspecto mental de los jugadores, sobre todo en el caso de los más jóvenes.

El tocopillano partió planteando que “soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente. Siempre he sido así y la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal y también hay que querer”.

Tras ello, el goleador histórico de la Roja manifestó su diagnóstico. “Acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó, que hacen un gol y se conforman”, apuntó.

En ese contexto, el actual delantero del Olympique de Marsella recordó un episodio de sus inicios en el fútbol. “Yo fui a la Sub 17 desde Cobreloa e hice tres goles en Calama, en un momento le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas, y nadie en el mundo lo vio”, contó.

Sin rodeos, Alexis lanzó tajantemente que “afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos”.

“A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir”, complementó.

Por lo dicho, el atacante de 34 años puso sobre la mesa cómo enfrenta su presente. “Hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, tú me ves jugar un fin de semana y puedo hacer un gol, pero lo que hay atrás, de cuidarse, de no salir tanto, de comer bien y muchas cosas más”, dijo.

En línea con lo anterior, Sánchez expresó que “hago lo que me gusta, amo este deporte, el fútbol, y creo que lo he hecho bien toda mi carrera. Hay momentos en los que me han dado la oportunidad, otros en los que no pude por lesión, pero hoy me siento muy muy feliz con lo que estoy haciendo y creo que no hay un porqué, creo que es la oportunidad más que nada, creo que la gente dice que no ha jugado o cosas así, pero esto es la oportunidad”.

“Si tú me das la oportunidad, yo te voy a demostrar porque es lo que amo, lo que me apasiona y lo que hago día a día”, cerró.