Con gesto incluido: Alexis Sánchez fija su postura sobre la Generación Dorada con particular explicación

A lo largo de su extensa y exitosa carrera como futbolista, Alexis Sánchez no ha sido mucho de dar entrevistas, sobre todo en profundidad. Por lo mismo, cada vez que habla con algún medio de comunicación deja mucho material para analizar y comentar.

Esta vez el goleador histórico de la Roja brindó una extensa entrevista a TVN, en la que se refirió a distintos aspectos de su carrera. En el capítulo Selección, el tocopillano fijó posición respecto a la situación de la Generación Dorada y lo hizo con una particular explicación.

Con gesto incluido, el delantero del Olympique de Marsella manifestó: “La Generación Dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó. La gente habla mucho de un recambio, pero el recambio ya está. De la Generación Dorada hay solo tres jugadores, cuatro máximo. Una generación son 25 jugadores, hoy en día hay muchas caras nuevas”.

Al ser consultado hasta cuando se proyecta jugar en la Roja, Alexis respondió lo siguiente: “Hasta cuando yo pueda. Si un día no puedo más, levanto la mano y hay jugadores mejores que yo, voy a ser el primero. Si no me siento físicamente bien, yo voy a ser el primero. Pero no es el caso de ahora”.

Respecto a sus compañeros que formaron parte de la denominada Generación Dorada y que aún siguen integrando las nóminas de la Roja, Sánchez estableció que también se deben proyectar “mientras estén físicamente bien. Depende de cada jugador cuando diga ‘yo puedo más’ o ‘ya no puedo más’. Depende de ellos, no de mí, ni del entrenador. Ellos son maduros para decidir”.

Más allá de jugadores en específico, el jugador formado en Cobreloa mostró su optimismo de cara al nuevo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026. “Ahora hay un proceso donde todo es de nuevo, todo cambiando. Ya estamos a tres meses del primer partido de las clasificatorias, que es el más importante”, declaró.