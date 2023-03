El flanco abierto que no le cierra a Berizzo: todavía no le da la derecha a nadie

Ante la ausencia de resultados positivos en la “Roja”, Pablo Milad ha mandado un par de mensajes en los últimos días, cuyo destinatario ha sido Eduardo Berizzo. Además de advertir que, de cara al partido contra Paraguay, “necesitamos ganar después de tener bastantes decepciones”, se inmiscuyó de lleno en el trabajo del cordobés.

“Ya no estamos para probar tantos jugadores”, estableció el presidente de la Anfp a principios de mes, como queriendo dejar atrás los tiempos de Reinaldo Rueda y el primer año del propio “Toto” al mando. Sin embargo, todo indica que el actual entrenador tendrá que seguir tanteando alternativas en un puesto específico, del que aún nadie se apodera.

Mauricio Isla, quien estuvo el miércoles en Juan Pinto Durán compartiendo con sus ex compañeros de selección, fue el amo y señor del lateral derecho durante prácticamente 15 años. No obstante, tras la no clasificación al Mundial de Qatar, ha sido el único de los referentes de la “Generación Dorada” en dar un paso al costado.

Con ese escenario, el ex ayudante de Marcelo Bielsa ha debido buscar variantes, sin encontrar todavía un jugador que lo convenza para adueñarse de la banda diestra. Así como Gabriel Suazo ha sabido aprovechar el vacío dejado por la izquierda, el carril del otro lado sigue estando disponible para aquel que logre conformar al DT.

Más allá de los esquemas utilizados en sus siete encuentros a cargo del “Equipo de Todos”, el técnico nacido en Cruz Alta ha alineado como titulares a cinco laterales derechos diferentes: Nayel Mehssatou, Jeyson Rojas, Óscar Opazo, Juan Delgado y Guillermo Soto. Los jugadores del Kortrijk de Bélgica y del Paços de Ferreira de Portugal se repitieron el plato.

Ahora, con el duelo frente a los “guaraníes” en el horizonte, el seleccionador continúa sumando opciones para esa posición. De hecho, en la nómina de 25 hombres para el cruce del lunes en el estadio Monumental, hay por lo menos cuatro futbolistas que pueden cumplir esa función: Mehssatou, Delgado, Soto y Matías Ezequiel Catalán.

El valor de Talleres de Córdoba, argentino nacionalizado por ser hijo de padre chileno, fue la gran sorpresa en esta convocatoria. En su momento estuvo en el radar de Jorge Sampaoli, luego iba a ser citado por Reinaldo Rueda en una lista que no prosperó y ahora finalmente forma parte del plantel criollo.

Oriundo de Mar del Plata, se formó en San Lorenzo y suma pasos por Atlético de Rafaela, San Martín de Tucumán, San Luis y Pachuca de México. Defiende a la “T” desde el año pasado, habiendo acumulado 56 presentaciones entre el 2022 y el 2023 considerando Liga y Copa Argentina, y la última Libertadores, donde disputó todos los minutos para llegar hasta los cuartos de final.

Con esos antecedentes, aspira a hacerse de un lugar sin dueño desde que el “Huaso” decidió restarse de la Selección, en donde incluso han jugado otros como Paulo Díaz o Marcelino Núñez. Si bien el marplatense también puede desempeñarse como defensa central, el flanco diestro está abierto para que intente entrar en él.