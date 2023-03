Johnny Herrera entrega su versión sobre vieja entrevista en la que declaró su “amor” por la UC: “Eso está tergiversado”

En una vieja entrevista que publicada el año 2001 en Revista Triunfo, el ídolo azul Johnny Herrera confesó un especial sentimiento por Universidad Católica.

“El Colo le ganaba siempre a la Católica y en ese tiempo la U ni la había escuchado, no existía pa’ mí. Después la UC jugó la final de la Libertadores del ‘93 y cuando iba perdiendo 2-0 me fui al baño a rezar pa’ que hiciera uno la Católica. De verdad”, fue una de las declaraciones que entregó en aquella oportunidad.

“Era mi primer año en la ‘U’ y fui a San Carlos solo, por amor a la Católica. Fui sin que supieran en la U”, fue otra.

Cada cierto tiempo, en redes sociales recuerdan aquella entrevista, pero esta vez fue en el programa “Todos Somos Técnicos”, donde Herrera es uno de los panelistas, en el que sacaron a colación aquel artículo periodístico.

El conductor del programa, Manuel de Tezanos, le preguntó directamente a “Samurái” sobre dicha entrevista y su presunto fanatismo cuando niño por los colores de la UC.

“Eso está tergiversado, porque yo me fui a probar a Católica. Te lo juro por mi madre, yo me fui a probar a Católica. Estaba (Ronnie) Radonich, iba en la tarde, me pegaba los piques”, partió explicando el exarquero.

La entrevista de Johnny Herrera a Revista Triunfo Foto: Twitter

Tras ello, el emblema azul sostuvo que “éramos cuatro compañeros que estábamos en una pensión en Providencia. Nos pillaron haciendo la cimarra como tres meses seguidos y eso era patá en la raja segura a fin de año. En noviembre me fui a probar a Católica, porque quería seguir en Santiago”.

“Me acuerdo en mi primer año en la U, en la Sub 14, era como el tercer arquero. Empecé a alternar de a poquito y terminando el año nos iban a echar, ya nos habían dicho, estudiábamos en el Augusto D’Halmar nos iban a echar del colegio y de la U, nos habían amenazado. Ya no teníamos chance”, continuó.

Siguiendo con su relato, Herrera expuso que “entonces ahí me voy a probar a Católica, pero terminando el año justo agarro camiseta, termino jugando me meten entre los jugadores de proyección de la U. Además, justo pegué el estirón”.

En cuanto a la entrevista con Revista Triunfo, el jugador con más títulos en la historia de la aseguró que “me preguntan y dije ‘yo reconozco que me estaba probando en Católica’. Ahí echaron como a tres compañeros y a mí no”.