Mauricio Israel asegura que a Darío Osorio lo sacaron de la Roja porque “se hizo el choro” con Eduardo Berizzo

Mauricio Israel, conductor del programa “Círculo Central”, aseguró que Darío Osorio fue marginado de la nómina de la Selección para el amistoso ante Paraguay por un acto de indisciplina deportiva.

“Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera”, sostuvo.

“Esta misma situación ya se había producido con este chico en la selección Sub 20 de Patricio Ormazábal. Si se confirma esto, porque todos se protegen, la decisión de Berizzo es la correcta. Pero lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo”, agregó.

Cabe consignar que a través de sus canales oficiales, la Roja informó que Darío Osorio fue liberado de la convocatoria por presentar problemas físicos.

“La decisión fue adoptada debido a que el deportista, a su ingreso a la concentración, presentaba una contusión y hematoma de muslo izquierdo, que le impidió entrenar y cuyo tiempo de recuperación supera la presente citación”, estableció la Selección respecto al caso del jugador de Universidad de Chile.