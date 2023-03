“Injerto de cartílago y hueso de un cadáver”: Felipe Mora relata la compleja operación a la que tuvo que someterse

Los últimos meses han sido particularmente duros para el futbolista chileno Felipe Mora. Tras un gran 2021, marcado por su aporte goleador en el Portland Timbers de la MLS, el 2022 estuvo marcado por problemas en su rodilla izquierda que lo obligaron a someterse a dos cirugías.

La primera fue una artroscopia, la que sólo solucionó una parte de los problemas en su rodilla. Tras esa primera operación pudo volver a jugar, sin embargo la segunda intervención fue más compleja y su recuperación se estima en un plazo de nueve meses, aunque el propio Mora cree que ese plazo será más extenso.

“Ha sido una recuperación bastante larga. La otra semana cumplo ocho meses desde la operación. En un principio son nueve meses para volver, pero yo creo que serán nueve meses para recién volver a entrenar. Gracias a Dios me he sentido muy bien. Todavía tengo un poco de dolor en la rodilla, pero me dicen que es debido a lo grande que fue la operación”, contó el atacante de 28 años, en conversación con Deportes 13.

En la misma línea, el formado en Audax Italiano comentó que “en mi carrera nunca me había pasado una lesión tan grave, solo pequeñas lesiones como desgarros, pero en mi rodilla nunca me había pasado. Ha sido duro, tuve dos operaciones el año pasado. La primera no me sirvió de mucho porque fue algo básico y la segunda fue una grande. Me la tuve que hacer al pensar en mi futuro. Ha sido muy difícil”.

Al profundizar en lo que han sido sus intervenciones, Mora explicó que “yo tenía un problema en mi rodilla y lo primero que me hice fue una artroscopia. Es una limpieza de todo lo malo que tenía en la rodilla, pero no me solucionó el problema detrás que era el desprendimiento de cartílago y un problema en el hueso. Fue a ver un experto en Los Ángeles y él me recomendó la operación grande que al final fue la que me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver”.

Felipe Mora @TimbersFC

“Sí, suena fuerte. Me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida. El doctor me dijo que él había hecho esta operación a otros jugadores de la MLS y que habían tenido muy buenos resultados. Averigüe mucho porque cuando te dicen que es injerto de un cadáver choca un poco. Los que volvieron a jugar después de la operación lo hicieron muy bien”, complementó.

“He trabajado con psicólogos”

Por todo lo dicho, el delantero que registra 9 partidos por la Roja adulta sostuvo que “ha sido una etapa muy dura, nunca había estado tanto tiempo alejado de las canchas. Mi familia ha sido fundamental porque he podido estar mucho más tiempo con ellos y los he visto desde otro lugar. Fue una lesión que se generó con el tiempo y no por una patada en un partido. Al final la operación va más allá de volver a jugar al fútbol, sino que va para mi vida”.

“Me dejaron la rodilla como nueva. He trabajado con psicólogos porque llevo mucho tiempo sin fútbol y ha sido difícil. He podido disfrutar un poco más a mis hijos que antes no podía por los viajes. Puedo llevarlos al fútbol y otras cosas. Lo mismo con mi esposa. Ha sido todo un tema”, cerró.