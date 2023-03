Lo bueno, lo malo y lo feo que dejó el primer triunfo de la era Berizzo

En la penúltima Fecha Fifa previa al arranque de las Clasificatorias, la selección chilena disputó solamente un partido, el sufrido triunfo por 3-2 sobre Paraguay en el estadio Monumental, en la primera victoria en la era de Eduardo Berizzo en la banca. Como no hubo otro encuentro en esta ventana, sólo hay poco más de 90 minutos para analizar lo que dejó una de las últimas pruebas antes de iniciar la ruta mundialista.

El “Toto” podrá trabajar hasta junio con la tranquilidad de un par de confirmaciones, pero también con la preocupación de ciertas fallas que cuestan caras. A continuación, lo bueno, lo malo y lo feo de un duelo que le da un respiro al DT, pero nunca como para dejarlo relajado.

LO BUENO

La confirmación de Alexis: Con 34 años y varios de los récords más importantes de la Selección en su poder, Sánchez sigue teniendo hambre. Lo demuestra en el Olympique de Marsella, donde está teniendo números que no se veían desde sus tiempos en el Arsenal, y también en la “Roja”, donde se nota demasiado si no está. Pese a estar “tocado” y no jugar desde el arranque, le bastaron 45 minutos para ratificar que sigue siendo el futbolista más desequilibrante del equipo nacional.

La aparición de Aravena: El destape del año pasado en Ñublense y la continuidad de este rendimiento en Universidad Católica se vieron plasmados en la Selección. Alexander, con apenas 20 años y en su debut en la “Roja”, entró en el segundo tiempo como si fuera un experimentado, mostrando personalidad y ganas de hacerse con un puesto. La sociedad con Alexis ilusiona y solamente faltó el gol, que estuvo cerca, para firmar un estreno consagratorio.

LO MALO

La fragilidad defensiva: Pese a que en la zaga central es donde Berizzo parece tener más variantes, está lejos de alcanzar la solidez. Sacar a Gary Medel del fondo para pasarlo al medio tiene sus costos, como quedó en evidencia cada vez que Paraguay decidió arremeter contra el arco de Claudio Bravo, mostrando una pasividad preocupante en los goles. A ambos laterales les faltó en la faceta defensiva, mientras que la dupla de Guillermo Maripán y Paulo Díaz no se vio aceitada.

El bajo nivel de Vidal: Pese a que viene levantando su rendimiento en el Flamengo, el “Rey Arturo” fue uno de los puntos más débiles del equipo nacional el lunes en el Monumental. Lejos están los tiempos donde era factor en ambas áreas, mientras que el mediocampo criollo mostró falta de dinámica y precisión durante largos pasajes. El volante de 35 años perdió pelotas por montones, un par de ellas bastante peligrosas en la salida.

LO FEO

El descontrol: Pese a que era un amistoso, el partido tuvo características eliminatorias, con pierna fuerte, reclamos y encontrones. El mayor de ellos fue a los 81 minutos, cuando se fueron expulsados Díaz en el local y Ramón Sosa en la visita, situación que fue criticada por Alexis pensando en los duelos oficiales. “Hay que aprender de los errores. Paulo es un gran jugador, pero tiene que seguir mejorando”, indicó Sánchez, llamando a “estar más concentrado, no tanto discutir y no a las peleas”.

Rubio otra vez: La dolencia de Alexis le brindó una nueva oportunidad en la “Roja” a Diego, quien volvió a desaprovecharla. Más allá de que jugó sólo el primer tiempo, donde la Selección se vio más mal, tampoco mostró rebeldía como para cambiar la situación, como sí lo hizo, por ejemplo, Ben Brereton. Con 12 partidos en el combinado nacional, siete de ellos como titular, el delantero que juega en la MLS todavía no logra marcar por el “Equipo de Todos”.