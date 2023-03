Vidal fijo, Pavez titular y Marcelino fuera: el equipo que Borghi le propone a Berizzo para la Roja

Tras lo sucedido en el triunfo 3-2 de Chile sobre Paraguay en el Estadio Monumental, la situación de Arturo Vidal en el equipo titular de la Roja ha concentrado la atención en el medio futbolístico nacional.

El bajo desempeño del “King” en muchos causa preocupación, entre ellos Claudio Borghi, exentrenador de la Roja y actual comentarista deportivo. Eso sí, el “Bichi” cree que el actual mediocampista del Flamengo no debe salir del equipo titular.

“A mí me pasó con (Juan Román) Riquelme. Riquelme conmigo jugó partidos no buenos, el tema es que miras hacia la banca y dices Riquelme, es el mismo caso de Vidal, no andando en forma perfecta, es más que todo lo que tienes en la banca”, expresó Borghi en “Todos Somos Técnicos”.

“Ayer (lunes) era para sacarlo, pero uno siempre tiene la esperanza de que este tipo de jugadores solucione algunos problemas del equipo. Yo no lo sacaría del equipo, lo pondría en otra posición, en el mediocampo, complementó.

Al ser consultado en qué posición ubicaría a Vidal, el campeón del mundo con Argentina en 1986 explicó: “Yo pongo Pavez-Vidal en el mediocampo, titulares, pero el orden lo tiene que tener Pavez”.

El equipo del “Bichi”

Con lo dicho, Claudio Borghi se permitió proponerle un once ideal a Eduardo Berizzo para la Selección. “Para mí el equipo es Bravo; Medel, Díaz, Kuscevic. Por derecha tengo duras, está bien Isla, también puede ser Soto”, partió comentando.

Tras dar a conocer sus nombres para la línea defensiva, el actual rostro de TNT Sports justificó dejar fuera del equipo a Guillermo Maripán, actual zaguero del Mónaco y uno de los chilenos con mayor rodaje en la élite del fútbol. “Me da altura, pero no me da salida ni dinámica”, argumentó.

“Suazo por izquierda, Vidal y Pavez al medio, adelante pongo a Aravena, más Ben y Alexis. Es es un equipo bastante lógico”, continuó el también comentarista de Radio Futuro, quien optó por dejar fuera del once a Víctor Felipe Méndez y Marcelino Núñez, dos nombres que se han ganado la confianza de Eduardo Berizzo.

Por último, el multicampeón como DT con Colo Colo retomó el tema Vidal e hizo un llamado a Berizzo. “Tiene que convencerlo de que ya no es el Vidal que pateaba al arco y volvía a defender. Hay que convencerlo que la posición que tiene que tener dentro de la cancha tiene que ser una posición clara, prolija y en beneficio del equipo”, estableció.