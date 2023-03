Zamorano y el fracaso de las promesas en Chile: “La culpa es de los papás... creen que tienen a un Cristiano Ronaldo o a un Messi y no es así”

El histórico Iván Zamorano manifestó una cruda opinión respecto al fracaso de muchas promesas en el fútbol chileno. El excapitán de la Roja planteó que los padres de los jóvenes jugadores muchas veces son los grandes responsables de que sus carreras no lleguen a buen puerto.

“Yo voy a hablar del tema formativo y de lo que para mí pasa en Chile: de repente el futbolista que no llega a ser grande, para mí la culpa es de los papás. Primero, creen que tienen a un Cristiano Ronaldo o a un Messi y no es así. Después, son el salvador de la famila y le generan una presión terrible al jugador de fútbol, que no les da la posibilidad de poder llegar”, planteó “Bam Bam” en entrevista con TNT Sports.

“Después, a lo mejor tienen la posibilidad de debutar, hacen un gol, portada de diario, entrevistas de todo el mundo y hasta ahí, ahí se acaba. Esto tiene que ver con paciencia, con responsabilidad, con el tema valórico de las familias”, continuó.

El chileno que triunfó en el Real Madrid apuntó que “hoy muchas veces los guías de los jugadores de fútbol son los representantes y ahí hay otros márgenes de responsabilidad, que tienen que ver con el dinero y otras cosas”.

Eso sí, el mundialista en Francia 1998 puso otro elemento sobre la mesa: la falta de oportunidades que los entrenadores en nuestro fútbol le otorgan a los más jovenes.

“También creo que falta, de parte de los entrenadores que están en Chile, confiar mucho más en los jóvenes. Y no podemos pensar que la solución de los equipos siempre va a estar en los jugadores extranjeros”, estableció.