Dante Poli carga duramente contra Lucas Assadi y Darío Osorio: “Ellos despotenciaron a la Sub 20″

Dante Poli, exfutbolista y actual comentarista deportivo, cargo duramente contra los jóvenes Lucas Assadi y Darío Osorio, los dos grandes proyectos del actual plantel de la U y quienes llegaron como figuras de la Roja al Sudamericano que se llevó a cabo en Colombia.

El exdefensa de la UC reprochó lo exhibido por ambos jugadores azules en el Sudamericano, donde la selección chilena comandada por Patricio Ormazabal fracasó al quedar eliminada en fase de grupos.

“En algún momento lo dije, visualizando lo que podía hacer esta selección que venía precidida de buenos resultados, sobre todo los amistosos con Brasil y un par de giras por ahí, en que a lo bien que estaba jugando en lo colectivo en general y si le integras a Osorio y Assadi se potencia aún más y podría haber sido definitivamente otro el logro que hubiesen conseguido allá, pero fue lo contrario”, partió comentando Poli en ESPN.

Tras ello apuntó directamente a Assadi y Osorio. “Ambos decepcionaron, más allá que lo colectivo no rindió y eso influye, pero me parece que ellos dos están al debe, ellos dos se estancaron de lo que mostraron el año pasado. Son chicos de mucho talento y calidad, pero que estén en la banca es más responsabilidad de ellos”, estableció, poniendo sobre la mesa la actualidad de ambos en la U de Mauricio Pellegrino.

Por lo dicho, el mundialista Sub 17 en Japón 1993 sostuvo lo siguiente: “Yo creo que la Sub 20 no los despotenció a ellos para su vuelta, sino ellos despotenciaron a la Sub 20 que me parece que dentro de este análisis más profundo de lo que pasa con ellos es el pecado más grande. Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y ellos son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento y por algo no están jugando bien en Universidad de Chile”.

Cabe consignar que tras el Sudamericano de Colombia, Assadi y Osorio se integraron al plantel de la U con el Campeonato Nacional ya en curso. En ese contexto, Osorio ha conseguido sumar minutos, pero sin brillar a nivel individual como lo hizo en 2022. Assadi, en tanto, se ha visto relegado a la suplencia.