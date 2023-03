Dituro recurre a la FIFA para saber si puede jugar por la Roja: “Me entusiasma ser convocado, pero primero quiero tener certeza”

Matías Dituro, arquero argentino que recibió la nacionalidad chilena en febrero pasado, reveló que recurrió a la FIFA para saber si es jugador elegible para la Roja, atendiendo las reglas del organismo rector del fútbol mundial.

Y es que más allá de recibir la nacionlidad de parte de un Estado, la FIFA plantea que los jugadores nacionalizados deben cumplir el requisito de “al menos cinco años de presencia física” en el país al que desean representar.

Dituro lleva ese tiempo en Chile, sin embargo su permanencia en nuestro país tuvo una interrupción de casi un año, cuando en julio de 2021 partió a préstamo al Celta de Vigo de España.

“Pudimos cumplir con todos los requisitos para la nacionalidad, para poder ser considerado un chileno más. Por parte del club hemos solicitado a la FIFA, mostrando los documentos, para recibir una autorización y una aceptación. Estamos a la espera de eso”, declaró el propio Dituro en ESPN.

Del mismo modo, el arquero y capitán de Universidad Católica manifestó que esta gestión ante la FIFA “no quiere decir que yo tenga que ser convocado o no a la Selección, simplemente es para saber si está todo ok con los papeles. Después, hay que ganárselo en la cancha”.

Eso sí, expresó que “obviamente me entusiasma mucho tener la posibilidad de ser convocado, pero primero quiero tener la certeza para no ilusionarme y hacerme expectativas de algo que quizás no se pueda”.