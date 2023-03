“Me comencé a enterar de distintas situaciones que no me gustaron”: la dura respuesta de Gabriel Suazo a Alan Silberman

El destacado presente que vive Gabriel Suazo en el Toulouse de Francia se vio empañado después de que su exrepresentante, Alan Silberman, declarara sentirse muy dolido con el lateral izquierdo y disparara con todo contra Fernando Felicevich, quien según él, le “robó” al jugador.

Y la respuesta del excapitán de Colo Colo no tardó en llegar, pues el futbolista disparó con todo contra el agente y su trabajo.

“La incertidumbre que tenía todo el mundo sobre mi futuro yo también la tenía. En ningún momento me llegó ninguna oferta por parte de Silberman y Jason (Pappe). Trabajé con ellos entre 9 y 10 años, desde que tenía 15 o 16 años. Siempre dije que mi sueño era jugar a Europa y en ningún momento me llegó una oferta, siendo titular y capitán de Colo Colo. Sobre todo estos últimos dos años y además jugador de la Selección. Llegué a estar libre”, expresó en conversación con La Tercera.

“En ningún momento me llegó una oferta. Hasta que me comencé a enterar de distintas situaciones que a mí no me gustaron, como unas comisiones excesivas que ni yo hubiera recibido. Me comenzaron a hablar a mí directamente desde otros países, que había mandatos, tanto de Silberman como de Jason Pappe, para el mismo club por mí. Es decir, para darte un ejemplo, que me estaban ofreciendo tres intermediarios distintos al mismo club. Entonces, claro, en qué momento un club va a confiar en un jugador si lo ofrecen tres agentes diferentes”, añadió.

Además, Suazo agradeció la gestión que hizo Fernando Felicevich para arribar a la Ligue 1 de Francia: “Me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es el club para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo. Jamás. Y es ahí cuando a mí me contactan de la empresa de Fernando (Felicevich) contándome, diciéndome: ‘Mira, Gabriel, hablamos con tu representante, le comentamos sobre una opción de un club que te quiere. Y esta fue la respuesta’. Me mandan la respuesta y ni siquiera le preguntan por el club. Lo único que le preguntan y que les dicen es: ‘Perfecto, si tiene la oferta, envíamelo y la comisión la repartimos entre tres’. Es decir, lo único que les interesaba era eso”.

“No les interesaba ni a qué club, ni a qué liga ni adónde terminaba. Cuando me entero de esto estaba llegando de mis vacaciones. Me contactan, nos juntamos y me dicen ‘pasa esto, pasa esto otro’. Y ahí es donde aparece Fernando. Tengo una reunión con él. Y recién ahí, toda la tensión que yo tenía se fue desvaneciendo gracias a ellos, gracias al equipo de trabajo que tiene. La verdad es que, si no fuera por el equipo de trabajo que tienen, yo no estaría acá. No sé dónde estaría”, complementó.

Por último, añadió: “Me acerqué a conversar con Fernando (Felicevich), tuvimos una reunión. Me ayudó muchísimo y gracias a él estoy acá en Toulouse, viviendo uno de mis sueños. Como te digo, me hubiese encantado dejarle dinero al club, pero, lamentablemente, nunca llegó una oferta para poder hacerlo. En ningún momento”.