Roberto Cox reveló conflicto con Sampaoli después de hacer un documental sobre él: “Me voy a encargar de que nadie lo vea”

El periodista Roberto Cox sorprendió en el punto de encuentro de “Podemos Hablar” cuando desclasificó el conflicto que tuvo con el exentrenador de la Roja, Jorge Sampaoli, el cual se desencadenó por un documental que realizó el comunicador.

Cox señaló que debido al éxito que tenía Sampaoli en el país en su rol como DT de la Universidad de Chile, le tocó viajar en diversas ocasiones a su pueblo natal, Casilda en Argentina, como corresponsal de TVN.

“Había una euforia en Casilda por el éxito de un casildense al mando de la Roja, y descubrí algo en ese pueblo, descubrí que la gente estaba absolutamente loca por el fútbol. El fanatismo que se vivía en un pequeño pueblo de 50 mil habitantes era mucho más grande que el que se vivía en ciudades como Buenos Aires o Rosario”, señaló.

Esto lo motivó a hacer un documental sobre los orígenes de Sampaoli, en donde explicaba que la pasión de Jorge por el fútbol se debía a que él había nacido en dicho pueblo que era muy fanática de los equipos locales. Él se inició como director técnico en equipos pequeños de esa liga casildense.

Roberto señaló que él iba con su trípode a la localidad e hizo solo el documental, el cual se llamaba “El Zurdo: La revancha del ninguneado”. Esto se debe a que la teoría de dicha producción era que como él nunca había jugado en las grandes ligas argentinas, él habría sido ninguneado como director técnico, y le costó mucho sobreponerse a este estigma.

“Si no le cambias el título...”

Una vez que el documental estaba listo para ser estrenado, le escribió a Jorge Sampaoli para contarle del proyecto, esto sucedió después de que salió campeón de la Copa América con Chile. Al día le contestó y le dijo: “Si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás”.

El periodista le insistió y le pidió que se juntaran para que vea el documental, pero el director técnico no estaba dispuesto, y le contestó: “Roberto, si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás. Me voy a encargar de que nadie lo vea”.

No le cambió el título, y decidió estrenarlo en un teatro para mil personas del pueblo donde rodó el documental, pensando que iba a ser un exitazo en la localidad. “De 50 mil habitantes, llegaron 40 personas (...) ni los familiares de Jorge Sampaoli fueron, ni los amigos que estuvieron en la película”, reveló.

“Nunca encontré una explicación lógica. Después sacando mis conclusiones y viendo un poquito la relación que tenía este personaje con el pueblo y como dice el dicho: ‘nadie es profeta en su tierra’.

“Si bien, él ha sido un gran director técnico que ha tenido grandes logros, me da la impresión de que él no tiene una buena relación con los habitantes del pueblo, y que no es muy querido en el pueblo”, concluyó.