Charles Aránguiz explica su salida anticipada del Leverkusen: “Quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica”

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de la salida definitiva de Charles Aránguiz del Bayer Leverkusen, dos meses antes de lo establecido en su contrato.

El “Príncipe” debía abandonar el cuadro alemán a mitad de año para luego integrarse al plantel de Internacional de Porto Alegre, club en el que ya vivió una gran primera etapa entre 2014.2015 y con el que cerró un acuerdo en febrero pasado.

Al respecto, el propio Aránguiz explicó los motivos de su salida anticipada del Leverkusen. “Siempre me he sentido cómodo en el Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré”, declaró el oriundo de Puente Alto en los canales oficiales del club alemán.

“Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. También me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad”, complementó.

Desde el Leverkusen, Simon Rolfes, director general del club, tuvo palabras sobre este adiós del chileno. “‘Charly’ ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Es por eso que aceptamos su deseo de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo planeado. Le deseamos el mayor de los éxitos”, declaró.

Cabe destacar que Charles Aránguiz fichó por el Bayer Leverkusen a comienzos de la temporada 2015-2016. En el cuadro alemán fue figura e incluso portó la jineta de capitán. En números, su registro da cuenta de 214 partidos, 18 goles y 28 asistencias.

Lo que viene ahora para Aránguiz es su retorno a Internacional de Porto Alegre, club con el que firmó un contrato hasta mediados de 2015. El Brasileirao y la Copa Libertadores serán los desafíos deportivos del “Príncipe” en su retorno al “Colorado”.