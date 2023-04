Claudio Bravo debe entrar a negociar: se cae su renovación automática en el Betis

Claudio Bravo fue suplente en la agónica derrota del Betis ante Atlético Madrid por La Liga de España. Con su ausencia en la oncena, el portero chileno se quedó sin su renovación automática para la próxima temporada en el cuadro verdiblanco.

Es que el bicampeón de América con la Roja termina su contrato en junio, pero tenía una chance de estirarlo de forma automática por un año más si es que cumplía con un límite de 25 partidos durante la presente campaña. Pero su suplencia frente a los “colchoneros” le impide llegar a esa cifra.

Y la renovación del nacional ya es un tema que comienza a generar eco y un compañero, y competencia en el arco como es el portugués Rui Silva, pidió su continuidad.

“Eso son temas del club, no me toca a mí decidir si va a renovar o no. Ojalá se quede porque es un portero importante en el campo y en el vestuario. Nos aporta mucho y ojalá se quede un año más. Su trayecto lo dice todo”, expresó el golero lusitano en declaraciones que reproduce El Desmarque.

“Tiene mucho mérito, con 40 años, seguir a este nivel. Ojalá con 40 años yo también pueda llegar físicamente así. Lo importante es que se quede con nosotros”, añadió Rui Silva.