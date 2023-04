“Es distinto a lo que cometí yo en la Selección”: el particular análisis de Valdivia sobre la indisciplina de Leandro Fernández

Jorge Valdivia, quien durante su carrera protagonizara actos de indisciplina, analizó lo sucedido con Leandro Fernández, quien seguramente recibirá sanciones de parte de Universidad de Chile, luego de chocar el sábado bajo los efectos del alcohol en Argentina.

“Hay que destacar que el jugador estaba en su rato libre, tenía permiso por parte de Pellegrino, tres días. Le pone una mancha al jugador más que a la institución, es distinto a lo que cometí yo en la Selección”, sostuvo el “Mago” en la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN.

En ese sentido, el exseleccionado nacional estableció que “no lo hizo en una concentración, no lo hizo con el buzo de la U, no lo hizo después de un partido. Lo tomo desde lo personal, a diferencia de lo que me pasó a mí en la Selección, entonces hay que separar las aguas”.

Más allá de lo anterior, Valdivia remarcó la gravedad del asunto. “Es condenable, uno tiene que partir diciendo que es condenable, que es grave y que no pasó a mayores, pero también ver el lado del jugador, donde tenía su rato libre, podía hacer lo que hizo y lo que vimos, pero no estaba con el buzo de la institución”, dijo.

“Eso es lo que quería marcar, a diferencia de lo que su en un minuto nos pasó a nosotros en la Selección”, agregó el exjugador de Colo Colo y Palmeiras, entre otros clubes.