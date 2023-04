Nueva acusación grave contra Felicevich y su equipo: “Saben que pueden cagar a cualquiera”

Luego de las graves acusaciones que lanzó Alan Silberman en contra de Fernando Felicevich por la situación del futbolista Gabriel Suazo, otro representante de jugadores del medio nacional cargó en duros términos contra el poderoso empresario argentino.

Se trata de Pablo Rodríguez, representante chileno que tiene demandado a Felicevich ante la justicia por no cumplir un presunto acuerdo firmado por la representación del jugador Leandro Díaz, quien tuvo una destacada temporada 2020 en Universidad de Concepción y que hoy se encuentra en Unión La Calera, luego de jugar por Deportes La Serena en 2021 y 2022.

“A propósito de esta situación de Alan Silberman y Gabriel Suazo, se ha despertado mucho interés respecto a otras situaciones que involucran a Felicevich. En virtud de eso yo he contado mi situación que se arrastra desde 2020. Yo tenía un contrato firmado de representación con el futbolista Leandro Díaz. A diferencia del caso de Alan, en el contrato que yo tenía con Leandro había una cláusula, una penalización, si alguien quería terminar el contrato de forma anticipada. Entonces, en virtud de aquello, a diferencia de lo que pasó con Gabriel Suazo que no respeto el contrato, Leandro fue muy claro, no solo con Fernando Felicevich, porque ese año 2020 tuvo una muy buena temporada y lo llamaron muchas agencias de representación, incluso del extranjero, pero en todos los casos respondía que él respondía que tenía vigente un contrato de representación conmigo, que tenía una cláusula y que estaba muy conforme conmigo. Pero ante los insistentes llamados, me imagino, le interesó trabajar con Fernando, pero fue claro y les explicó que tenía un contrato que expiraba en 2022, que hay una cláusula de penalización y que tenían que hablar conmigo”, partió explicando Rodríguez en Círculo Central.

“Me imagino que al revisar el contrato de representación, la empresa de Fernando se dio cuenta de esta cláusula y me buscaron a mi, me empezaron a llamar y en ese momento me querían hacer sentir como el mejor socio, el mejor amigo, porque ya el año 2020 nosotros habíamos rechazado una oferta de un club mexicano por Leandro”, continuó.

Tras ello detalló que “me llamaron a mí y como el jugador quería respetar el contrato, el jugador dijo yo ‘me voy a la empresa de Fernando, pero respeten el acuerdo que hay con Pablo’. Entonces yo hice un acuerdo con Fernando por las futuras negociaciones del jugador a clubes del país y del extranjero. Pero ese acuerdo no se respetó”.

Por lo dicho, este empresario chileno sostuvo que “ellos tienen un modo de operar y cuando el modo de operar no funciona y te levantan a la mala el jugador, firman estos acuerdos, pero estos acuerdos tampoco los terminan respetando”.

Leandro Díaz Foto: Photosport

En cuanto a su litigio con FF, Rodríguez comentó que “el juicio está vigente, busqué por otras vías, fui más de diez veces a la oficina que tienen en Vitacura a cobrarles, no me pagaron, luego les emití una factura a través del portal del Servicio de Impuestos Internos, para que se hicieran cargo del pago, me la rechazaron y, posteriormente, presentamos en el Tribunal Patrimonial que se declaró incompetente. Ahora lo que corresponde es el tribunal civil con una demanda que está presentada”.

Al definir el actuar de Felicevich y su equipo de trabajo, Pablo Rodríguez dejó las siguientes palabras: “No tiene ningún pudor... yo estuve muchas veces en la oficina de la gente que trabaja con él, miran por sobre el hombro a todo el mundo y, perdonen el chilenismo, pero saben que pueden cagar a cualquiera”.