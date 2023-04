Alejandro Hales, el heredero de un clan de defensores de los DDHH que hoy brilla en la Roja Sub 17

Tras la amarga derrota 3-0 ante Brasil en el debut de Chile en el Sudamericano Sub 17 que se lleva a cabo en Ecuador, la selección comandada por Hernán Caputto logró reponerse al conseguir una sólida victoria por 2-0 sobre Uruguay.



Quien abrió la ruta del triunfo para la Roja fue Alejandro Hales, delantero que pertenece a los registros de Palestino y que cuenta con una particular historia familiar. Es heredero de un clan fuertemente involucrado en política y en la defensa de los derechos humanos.



Si bisabuelo, Alejandro Hales Jamarne, histórico militante DC, fue ministro en los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin. Además, durante la dictadura fue presidente del Colegio de Abogados y defensor de causas de DDHH.



Su abuelo Jaime y su padre Pablo siguieron la misma línea y se han desempeñado como abogados en distintas facetas, pero fundamentalmente en materias de derechos humanos. Pero Alejandro, por ahora, persigue un sueño distinto y está convencido que lo suyo es el fútbol.



Así lo explico Pablo Hales, su orgulloso padre que lo acompaña en Ecuador durante el desarrollo del Sudamericano. “Siempre hemos estado con Alejandro. La mamá vino con su marido y yo con mi hija. Alejandro aprendió a caminar y a pegarle a la pelota a la vez. Tiene una disciplina impresionante. Se cuida, siempre está haciendo ejercicios”, contó el papá del atacante de las inferiores de Palestino, en diálogo con La Tercera.



Sobre la historia de los Hales y la elección por el fútbol de su hijo, Pablo explicó que “mi familia es de profesionales. Todos luchadores por los Derechos Humanos. Un día tuvimos una conversación y le pedí que si quería ser futbolista lo hiciera en serio. Y lo ha hecho así. Me sorprende el nivel de seriedad que tiene. Estamos felices de verlo triunfar. Es serio, trabajador, valiente”.



Ya en materia futbolística, Pablo comentó que Alejandro “ha tenido que ganarse espacios. En la cancha, en el camarín, siendo correcto, siendo serio. Es tremendamente asociativo. Tiene dos ídolos: Cristiano Ronaldo, porque es la representación del fruto del trabajo. Y el otro es Alexis Sánchez”.



Junto con ello, el padre del “11″ de la Roja Sub 17 contó que “tiene promedio 6,5. Se trae libros para las concentraciones. Sabe leer, hablar. Le gusta la política. Un poco por la influencia familiar también. Él también se exige. Siempre le hemos inculcado eso. Que la mediocridad no sirve. En la cancha deja todo y eso se lo valoran sus compañeros”.