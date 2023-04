Cobreloa y un nuevo escándalo interno: presidente acusa que David Escalante lo golpeó y pide apartarlo del plantel

Cobreloa, uno de los grandes del fútbol chileno, lamentablemente ha vivido varios episodios de polémicas y controversias internas en las últimas temporadas, lo que ha coincidido con una amarga realidad deportiva que tiene al equipo por octavo año consecutivo compitiendo en la Primera B.

En ese sentido, el escándalo más reciente lo protagonizaron el presidente del club, Fernando Ramírez, y el delantero David Escalante, uno de los referentes del actual plantel loíno. El mandamás de la institución acusa que “Chiquito” lo golpeó y por lo mismo pide apartarlo del plantel.

En conversación con el programa “Zona de Gigantes”, a Ramírez le preguntaron por esta presunta agresión de Escalante y su respuesta fue la siguiente: “Eso es efectivo y ocurrió el día sábado, alrededor del mediodía, por un tema puntual. Me dio un manotazo siendo apartado por su compañero Gustavo Gotti, quien evito que la agresión fuera mayor”.

Por lo dicho, el timonel del elenco de Calama explicó que “me reuní con el técnico (Emiliano Astorga) en dos ocasiones. Le pedí apartar al jugador mientras se lleven a cabo las diligencias investigativas que nos permitan tomar determinaciones. Él nos solicitó contar con el jugador para enfrentar el partido (contra Antofagasta). No sé si eso se toma como respaldo al jugador, yo creo que quiso respaldar el trabajo de la semana”.

Ramírez recalcó que “es una falta grave al reglamento interno y a su contrato de trabajo”, por lo que acudió a instancias fuera del club. “Puse una denuncia en la Inspección del Trabajo, donde entregué los antecedentes necesarios”, detalló.

La versión de Escalante

En el mismo “Zona de Gigantes”, David Escalante entregó su versión de los hechos. El atacante de 31 años contó que todo partió por un asunto de jugadores jóvenes que llegaron desde Argentina a probarse a Cobreloa.

“Lo que pasa es que yo traje a un chico que jugaba en Newell’s, Lautaro Izquierdoz, hace dos meses para probarse con el plantel. Lo dejó el profe Emiliano y el problema es que no se le pudo hacer contrato porque no había dinero. Entonces yo me hice cargo con mi familia para darle una mano, presentamos los papeles para que lo inscriban en inferiores, pues aún tiene edad de cadete. El visto bueno lo dio el profe Emiliano con su cuerpo técnico, hablaron con Fernando Ramírez, Lucho Fuentes y dieron el OK”, declaró.

“Presentamos los papeles hace dos meses y no quisieron inscribirlo. Pero hace dos semanas llegó un chico traído por Pepe Díaz y en dos semanas le tenían los papeles, de hecho el sábado pasado estaba jugando en cadetes”, continuó.

Tras ello, Escalante habló en específico de su fuerte discusión con Ramírez. “Cuando viene el presidente lo encaro y le digo cómo es el tema, está mal pelado el chancho, porque hizo un negocio supuestamente por un porcentaje con Nueva Chicago y el otro no dejaba nada, esa fue la conversa. Me dijo que esto, que aquello y me reí, le dije que no nací ayer y que es obvio que ellos apuraron los trámites”, expuso.

“Él se molestó, se fue y le dije que no me deje hablando solo. Se mete Gustavo (Gotti) ahí, pero no lo agredo, no le pego, no le falté el respeto verbalmente, solo nos encimamos y quedamos cara a cara. Pero no le pegué, vean su cara, si le hubiese pegado tendría un ojo hinchado o algo. Gracias a Dios está de testigo Gustavo y otros compañeros”, agregó.

Para finalizar su relato, el delantero argentino sostuvo lo siguiente: “Lamentablemente hoy el presidente no está a la altura de Cobreloa, es un niño. Hay un problema deportivo, ayer perdimos y hoy sale hablando de algo que no tiene ningún sentido, me puso una constancia en la Inspección del Trabajo. Tiene que tener prueba de todo lo que dice”.