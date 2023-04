“Pato” Yáñez crítica duramente el manejo de Esteban Pavez en el tema premios: “Papelón de un chico sin experiencia”

La previa del debut de Colo Colo en la Copa Libertadores 2023, como visita este miércoles ante Deportivo Pereira, ha estado marcada por las arduas y tensas negociaciones entre el plantel y la dirigencia por los premios correspondientes al máximo certamen continental.



Y si bien se logró un acuerdo, Patricio Yáñez, exjugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo, criticó duramente el manejo que tuvo sobre este asunto Esteban Pavez, actual capitán del “Cacique”.



Yáñez tomo en cuenta el silencio que se impuso el plantel a modo de presión por este asunto y luego las propias declaraciones de Pavez, en el Aeropuerto antes de partir a Colombia, negando cualquier tensión con la directiva por el tema premios.



“Se nota cuando no hay liderazgo, se nota cuando los que están a cargo no tienen la experiencia suficiente. Han pasado en el fútbol cuestiones peores, negociaciones cruentas y cuando tienes gente de recorrido y experiencia, que saben de lo que va esto, no pasa lo que pasa y ni así el papelón como lo hace Pavez”, planteó el “Pato” en “Deportes en Agricultura”.



“El otro día los jugadores decían que tenían orden de no hablar, entonces ¿qué sale Pavez a decir que está todo bien y que está todo arreglado? Papelón de un chico sin experiencia, que le queda por descarte ser el líder y no tiene la capacidad”, continuó.



El mundialista en España 1982 sostuvo que “ser el líder no significa pegarle bien a la pelota, guapear en la cancha o llevar la jineta por ser el más antiguo”.



“He conocido miles de personas que sí llevaban la jineta y lideraban el camarín, y eso es fundamental”, cerró.



Cabe recordar que Colo Colo debutará este miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, enfrentando como visita a Deportivo Pereira de Colombia. El duelo se jugará desde las 22:00 horas de Chile.