Beausejour por el caso Leandro Fernández: “Si alguien quiere poner de referentes valóricos a los futbolistas, me parece que está errado”

Al entregar su opinión sobre las sanciones que recibirá Leandro Fernández por parte de Universidad de Chile, luego de chocar bajo los efectos del alcohol en Argentina, Jean Beausejour dejó una reflexión en torno a la condición de referentes y ejemplos que se les atribuye a los futbolistas profesionales.

“El delito tiene su pena igual. O sea, ¿hay que condenarlo dos veces?”, partió planteando “Bose” en “Los Tenores” respecto a la situación del atacante argentino, quien fue sancionado por la U con un partido fuera del equipo (ante Chimbarongo por Copa Chile), más una multa económica cuya cifra se mantiene en privado y que irá a modo de donación a la Casa Azul.

“Con todo este tema de la indisciplina, el otro día escuchaba a una persona que decía ‘es que son ejemplos para los niños’... está bien, el club tiene ciertos valores y los que juegan en los clubes tienen que, más o menos, alinearse con esos valores, pero si alguien en la familia quiere poner de referentes valóricos a los futbolistas, me parece que está errado”, continuó.

El bicampeón de América con la Roja sostuvo que “los primeros referentes valóricos tienen que estar en la casa y después incluso en el colegio, donde se dan ciertas directrices de educación. El fútbol está espectacular, fomenta muchas otras cosas, compañerismo, el ganar y perder, pero agregarle más carga al fútbol me parece mucho. Entiendo que es así por la repercusión que tiene, pero aparte del castigo que pueda tener merecido Fernández por el delito que cometió, ¿agregarle un segundo castigo?”.

“Si vamos a empezar el test de la blancura, hagámoslo con todo”, complementó Beausejour, apuntando a todos los estamentos que forman parte de la industria del fútbol.

🚨 LEANDRO FERNÁNDEZ CHOCÓ BORRACHO A UNA MUJER CON SU BEBÉ

- El exdelantero de Independiente dio 1.62 en el control de alcoholemia

- Manejaba imprudentemente por la ruta 2 con su camioneta Amarok

- Las víctimas están fuera de peligro

📲 Las imágenes: https://t.co/oyWNoNiEot pic.twitter.com/alnNyxCqWB — Vía Szeta (@mauroszeta) April 1, 2023

Para reforzar su argumento, el hoy comentarista de ESPN y Radio ADN fue más allá del caso de Leandro Fernández y puso sobre la mesa la situación de Jordhy Thompson, juvenil de Colo Colo que fue apartado del primer equipo del “Cacique” por actos de violencia de género.

“Lo mismo pasó con Jordhy Thompson. Me imagino que en la instancia en la que fue denunciado tendrá su castigo y Colo Colo tendrá que hacer lo propio, no obligado, pero tendrá que hacer lo propio en la educación de género, pero después qué hacemos con Jordhy, ¿lo dejamos tirado? Yo creo que no, tiene que haber una parte punitiva, que de eso se encargarán las instituciones donde se cometió la falta, pero después, de una u otra manera, hay que tratar de enrielar, de lo contrario qué hacemos ¿los dejamos tirados?”, estableció.