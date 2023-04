“Fantasma” Figueroa y sus cuentas pendientes con el fútbol chileno: “Me gustaría ir a la U porque no me dieron tiempo”

En medio de su mejor momento al mando de la selección de Nicaragua, el director técnico chileno Marco Antonio Figueroa habló de las cuentas pendientes que tiene con nuestro fútbol. En particular, el “Fantasma” dijo tener deseo de revancha con la U, club al que dirigió entre julio de 2013 y enero de 2014.

“En la U fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en Católica. La última (clasificación a) copa internacional de Cobreloa la tiene conmigo, los últimos salvamientos de O’Higgins los tuvo conmigo. Me siento un técnico capacitado y exitoso, mis equipos juegan bien. Eso es más difícil que conseguir un campeonato, que depende mucho de la calidad de jugadores que tengas”, manifestó Figueroa el DSports.

“Mis números en Chile son tremendos, por eso nunca he entendido tanto rechazo hacia mi persona como profesional. En Nicaragua me dejan trabajar, tengo el respaldo de la federación, siempre estamos haciendo algo”, complementó.

Por lo dicho, el controvertido entrenador expresó que “siempre he querido estar en Cobreloa por cariño, pero me gustaría ir a la U porque no me dieron tiempo. Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas. Me gustaría ir a la U para darle un título”.

Otras del “Fantasma”

En otras declaraciones, Marco Antonio Figueroa criticó el nivel del fútbol chileno y dejó como ejemplo lo que le pasó a Iván Morales al pasar de Colo Colo a Cruz Azul. “Iván Morales, no ha hecho absolutamente nada en México. Cuando creen tener nivel en Chile, no es así. El fútbol chileno en dinámica es uno de los más lentos en Latinoamérica”, estableció.

Además, tuvo palabras para Lucas Assadi y Darío Osorio, las dos grandes promesas del actual plantel de la U y valores de mayor proyección en nuestra competencia. “Assadi y Osorio tienen que tener un técnico que los haga crecer, que insista con ellos, que los haga trabajar. Eso le hace falta al fútbol chileno, la disciplina”, planteó.