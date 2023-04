Gerard Piqué sacrificó la custodia de sus hijos por una mansión en Barcelona

Luego de que se diera a conocer su divorcio, Gerard Piqué y Shakira se han convertido en el tema que abarrota las redes, pues con el paso del tiempo se dan a conocer más y más detalles de su separación.

Hace algunos días, se dio a conocer que la cantante colombiana ya dejó Barcelona, pues se planteó iniciar una nueva vida fuera de España.

Shakira abandonó Barcelona y se fue a Miami

El próximo destino de la cantante será Estados Unidos; en específico Miami, en donde espera darle paso a su carrera, así como llevar a sus hijos en un ambiente alejado de los escándalos de su padre.

La mansión en la que vivía Shakira, en Barcelona, fue adquirida por la pareja en 2012, pero se desconoce que harán con ella.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, publicó la cantante en Instagram.

La residencia está valuada en 4.8 millones de dólares. En principio, la casa fue registrada a nombre de una corporación, integrada por Shakira y Piqué.

Piqué habría cedido la custodia de sus hijos por una mansión en Barcelona

Sin embargo, el último contrato sólo tiene el nombre de Gerard, así como de su padre, un dato que ha causado incertidumbre entre los fans de la colombiana.

Los rumores sobre esta inscripción en las escrituras apuntan a que el exfutbolista acordó quedarse con esta propiedad, cediendo la patria potestad de sus hijos.

Y es que, desde que inició el escándalo de divorcio, Shakira tenía claro que se los quería llevar a Miami, por tal motivo habría dado su parte de la mansión.

El medio español “La Vanguardia” fue el periódico que brindó más detalles sobre esta puja, que a ciencia cierta aún es un misterio sin resolver.