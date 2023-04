“Siempre he batallado con el peso”: el conmovedor relato de Julio Bórquez, el arquero que lideró el casi batacazo de Colina ante la UC

Pudo ser uno de los grandes batacazos en la historia del fútbol chileno, pero un discutido y agónico tanto de Fernando Zampedri y una posterior definición a penales lo impidió. El modesto Deportes Colina estuvo a segundos de lograr una hazaña ante Universidad Católica y el gran responsable de ello fue el arquero Julio Bórquez.

El portero que jugó el Mundial de India 2017 con la Roja Sub 17 dirigida por Hernán Caputto fue la gran figura del encuentro que terminó igualado 1-1 en tiempo reglamentario y que se definió en favor de los cruzados en la tanda de penales.

Y justamente en esa condición de figura del partido, fue entrevistado por la transmisión oficial de TNT Sports, instancia en la que entregó un conmovedor relato respecto a su lucha para mantenerse en el fútbol.

“He batallado duro en mi vida personal. He sufrido bastante pero acá en Deportes Colina encontré una revancha. Me dio un plus para seguir con la ilusión y lo más fabuloso es que tenemos un gran grupo”, declaró el meta que en 2020 fue suspendido por un año tras dar positivo en un control de doping.

“En lo personal estoy trabajando diferenciado hace cuatro meses, con un preparador físico. Siempre he batallado con el peso, ahora me estoy poniendo en forma. He trabajado duro y he sufrido bastante con los trabajos pero los resultados se reflejaron en el partido de hoy. Me sentí bien, me sentí ágil, pero me falta”, complementó el arquero formando en Deportes Iquique.

Respecto a lo sucedido en el partido ante la UC, Bórquez expresó que “me voy triste porque en el último balón que les queda anotan el empate. Así es el fútbol. Estos equipos grandes con pequeños detalles te marcan la diferencia. Fue una linda noche pero para mí fue es una jornada triste”.