“Te extrañamos, VAR”: Leonardo Véliz no se guarda nada ante polémica clasificación de la UC en Copa Chile

Universidad Católica consiguió evitar lo que hubiera sido un papelón, al derrotar en penales al modesto Deportes Colina y avanzar de fase en Copa Chile.

La UC estuvo a poco de quedar eliminada en tiempo reglamentario, debido a la ventaja que consiguió Colina con el gol de Bastián Arraño a los 8 minutos.

El gol de la paridad de los cruzados llegó en el séptimo minuto de tiempo agregado del segundo tiempo, a través de Fernando Zampedri, en una discutida acción, ya que empujó a un rival al momento de cabecear y enviar el balón al fondo de las redes.

Por ello, en redes sociales hubo contundentes críticas al arbitraje de Nicolás Millas y, en general, a la forma en cómo terminaron avanzando de fase los universitarios.

Uno de los que se pronunció fue Leonardo Véliz, siempre muy activo en Twitter. El “Pollo” no se guardó nada para reprochar tanto el arbitraje como lo exhibido en cancha por la UC.

⚽⚪🔵👉 1-1, 90'+8', F. Zampedri



El "Toro" le da vida a la UC en La Florida, en un final de partido caliente ante los "Eléctricos" en el #CLNvsUCxTNTSports por la #CopaChileEasy. pic.twitter.com/fIqTyPIc54 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 9, 2023

“Dos errores marcaron la noche en La Florida; el de Dituro y el del árbitro. Falta evidente de Zampedri en gol contra Colina. Qué arbitraje, no hay remedio”, fue uno de sus comentarios.

“Épica defensa de Colina la derriba un error arbitral, como antes. Te extrañamos, VAR”, fue otro.

Epica defensa de Colina la derriba un error arbitral, como antes. Te extrañamos VAR. — leonardo veliz (@pollovel) April 9, 2023

“Así está nuestro fútbol...”

Al referirse al cometido de los dirigidos de Ariel Holan, Véliz manifestó que “habría sido un papelón de la UC perder contra Colina. Así está nuestro fútbol, no hay distancia ni categoría”.

“Si no ganaban, mañana no tenían huevos. Los que no pusieron esta noche”, agregó.

Para rematar, el mundialista en Alemania 1974 estableció: “Ganando de esa manera, no celebro, me voy preocupado del estadio. El cómo le ganaron a un rival chico”.