Barticciotto y el supuesto intento de “cama” en la UC: “Que un futbolista quiera que el técnico se vaya, nunca lo viví”

La dura acusación de Juvenal Olmos respecto a la actualidad de la UC, al manifestar que hay un intento de “cama” del plantel hacia el DT Ariel Holan, ha remecido al medio futbolístico nacional.

Lo planteado por el actual rostro de TNT Sports ha sido material de comentario por parte de distintos referentes de nuestro medio futbolístico. En ese contexto, Marcelo Pablo Barticciotto quiso entregar su opinión al respecto.

“Yo no creo en la cama a los técnicos. Lo que sí creo es en la falta de compromiso, desgano, de repente cuando las cosas no vienen bien, quizás la forma de trabajar del técnico, la forma de ser del entrenador, fastidia a los futbolistas y eso hace que quizás no haya el compromiso que deberían tener”, partió planteando “Barti” en “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa.

“Pero que un futbolista quiera que el técnico se vaya, nunca lo viví. Jamás. Lo que pasa es que sí hay falta compromiso, sí hay falta actitud y ante eso uno tiende a pensar que puede pasar eso, la gente sí lo piensa, pero por lo que he vivido, y mira que yo pasé etapas complicadas, no creo que el futbolista quiera perder para que el técnico se vaya”, continuó.

En la misma línea, el ídolo de Colo Colo sostuvi que “van a haber futbolistas que, sobre todo los que no juegan, dirán ‘ojalá se vaya para empezar a jugar’, pero no de entrar a la cancha y querer perder, porque con eso también se perjudica el futbolista. Aparte de perjudicar al técnico, se perjudica a uno mismo”.