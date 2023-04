Maxi Falcón no quiere conflictos con la UC: “Entrar ahora en polémica no es lo mejor, sabemos que la cosa está complicada”

Maximiliano Falcón, uno de los emblemas del actual plantel de Colo Colo, habló este martes en conferencia de prensa en el Estadio Monumental, en el marco de la previa de la nueva edición del clásico entre el “Cacique” y Universidad Católica.

En ese contexto, a “Peluca” le preguntaron si considera el duelo ante los cruzados como un “clásico” o simplemente como un “partido importante”, pero esta vez, a diferencia del año pasado, el uruguayo no cayó en el juego.

“Yo creo que entrar ahora en polémica no es lo mejor, sabemos que la cosa está complicada, hay varios equipos, incluyéndonos, que les han suspendido las canchas. Por acá referirme a ese tema, lo he dicho varias veces, compañeros y del otro equipo también, que se tome como una fiesta, la verdad es que van familias a ver el partido y no es agradable estar con miedo que te pueda caer una piedra o que se agarren a combos en la tribuna. Eso no ayuda”, partió respondiendo.

“Creo que lo que tenemos que fomentar hoy en día es que se viva como una fiesta, que en la cancha se puede decir lo que quiera, es parte del fútbol, pero pasarse a otro extremo no es lo conveniente. La gente que lo hace que recapacite y nada más. No solamente en el fútbol, sino como sociedad nos hará muy bien”, agregó.

Cabe recordar que el año pasado, en la previa del enfrentamiento entre la UC y Colo Colo que se disputó el 24 de abril en San Carlos de Apoquindo, Falcón protagonizó una polémica al minimizar el la importancia que tiene para los albos el duelo ante la “Franja”.

“Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la fecha 5 (ante la U)... ganamos 4-1, pero -para el duelo- contra Católica estamos bien”, fueron las palabras del charrúa en dicha ocasión, lo que generó una controversia que incluso llevó a la UC a acusarlo de ayudar a provocar el ambiente de violencia que se vivió ese domingo 24 de abril en San Carlos de Apoquindo.

En esta nueva oportunidad, Universidad Católica recibirá a Colo Colo este sábado 15 de abril en Santa Laura, desde las 15:00 horas, en el marco de la fecha 10 del Campeonato Nacional 2023. Las entradas sólo estarán disponibles para hinchas de la UC.