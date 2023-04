Míster 17: los notables números sudamericanos de Hernán Caputto

Las categorías jóvenes de la selección chilena no pasan por buenos tiempos. Por ejemplo, la Sub 20 no clasifica a un Mundial desde el ya lejano 2013, cuando el conjunto de Mario Salas, con escala en Mendoza, llegó a Turquía, donde alcanzó los cuartos de final.

A su vez, la “Roja” Sub 17 estuvo sin jugar una Copa del Mundo desde 1997 hasta 2015, cuando fue la anfitriona del torneo planetario. Sin embargo, las últimas dos ediciones las ha disputado por méritos propios, gracias a un gestor indiscutido: Hernán Caputto.

Los números del exarquero en los sudamericanos son notables, siempre sorteando rondas con cierta holgura. En el de 2017, desarrollado en nuestro país, ganó el Grupo A invicto, con dos victorias (1-0 a Bolivia y 1-0 a Ecuador) y dos empates (1-1 con Colombia y 1-1 con Uruguay).

En el hexagonal, su equipo remató segundo, solamente por detrás de Brasil, a la postre tercero del mundo. Venció a Venezuela (1-0), a los colombianos (1-0) y nuevamente a los ecuatorianos (1-0), mientras que perdió a manos de Paraguay (0-2) y el “Scratch” (0-5), ya estando clasificado.

En el certamen orbital todo fue distinto. Su escuadra finalizó colista en su zona, sin siquiera poder convertir un tanto, siendo goleada por Inglaterra (0-4) e Irak (0-3), y apenas rescatando una igualdad contra México (0-0).

Proceso truncado

El otrora portero se mantuvo en el cargo para el siguiente proceso. En 2019 comandó a la “Rojita” en el evento continental realizado en Perú, donde también logró el objetivo sin pasar mayores zozobras en el camino.

Compartiendo grupo con el local, su elenco fue escolta de éste. En una campaña ascendente, empezó igualando con los “incaicos” (0-0) y perdiendo ante Ecuador (2-3), pero remontó con sólidas victorias sobre Venezuela (3-0) y Bolivia (4-0).

En el hexagonal, el combinado criollo nuevamente concluyó segundo, apenas por detrás de Argentina, otra vez clasificando a la Copa del Mundo con una fecha de anticipación. Derrotó a los ecuatorianos (1-0) y a los peruanos (3-2), y luego cedió a manos de los transandinos (0-2).

El boleto para el torneo orbital fue con un triunfo heroico, ya que tras ir cayendo 0-2 frente a Uruguay, el cuadro nacional remontó para vencer por 4-2. La participación se cerró con una paridad contra Paraguay (0-0).

La etapa que tendría como guinda de la torta el Mundial de Brasil se vio frustrada cuando Universidad de Chile contrató los servicios de su exmeta. Con Cristián Leiva en la banca, el “Equipo de Todos” perdió con Francia (0-2), doblegó a Haití (4-2) y fue eliminado por Corea del Sur (1-2).

Por un tercer Mundial

Hoy, desde las 15:00 horas, la “Roja” Sub 17 iniciará su participación en el hexagonal final del Sudamericano de Ecuador enfrentando a Argentina. Lo hará luego de una fase de grupos donde también avanzó sin mayores sobresaltos.

Si bien Chile arrancó cayendo a manos de Brasil (0-3), después venció a Uruguay (2-0) y Colombia (2-0), e igualó con el local (1-1). Nuevamente remató segundo en su zona, solamente por detrás del “Scratch”.

Los números de Caputto en sus tres certámenes continentales son decidores. Han sido 12 triunfos, cinco empates y cinco derrotas, para un rendimiento de un 62,12%, performance que ilusiona en el objetivo de disputar una tercera Copa del Mundo consecutiva.