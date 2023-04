Borghi y el convulsionado presente de Holan en la UC: “Creo que son más bien temas de convivencia, que los ha tenido en otros lugares”

Claudio Borghi analizó el convulsionado presente que enfrenta Ariel Holan al mando del primer equipo de Universidad Católica, con severas dudas futbolísticas luego de la controvertida clasificación en Copa Chile ante el modesto Deportes Colina y rumores de mala relación con el plantel.

Sobre lo que sucedió ante Colina, desde su espacio en Radio Futuro, el “Bichi” planteó que “a veces los equipos de Primera División miran a huevo al rival y el rival te sorprende, y cuando eso pasa no tienes forma de sacarlo adelante. La formación que puso no me pareció la adecuada, pero como en Copa Chile normalmente los equipos grandes ponen cualquier formación y ganan, pero Cuevas, Saavedra e Isla al medio, no me pareció”.

“Una derrota hubiese sido tremendo, pero el empate tampoco te salva. Habrá que seguir viendo y fundamentalmente lo que pasa el sábado en el clásico”, complementó, remarcando la importancia que tendrá el partido ante Colo Colo en Santa Laura.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 comentó que “estos rumores que hay sobre Holan… no creo que trabaje mal, creo que son más bien temas de convivencia, que los ha tenido en otros lugares”.

“Si no es maltrato, más allá de las formas que tenga, los jugadores son profesionales y deben aguantarlo”, agregó.

Además, el actual rostro de TNT Sports sostuvo que “en otro orden de vida, hay jefes que tienen derecho a sacar gente, cambiar gente… un jugador es más difícil porque es patrimonio económico del club”.

El rumor de la “cama”

Al profundizar su análisis sobre la situación de Holan, Borghi apuntó que “el proyecto de Católica, antes del estadio, apuntaba a desarrollar juveniles… este año, al tener tanto refuerzo y de edad, el proyecto juveniles queda un poco de lado y ahora se supone que apunta a cosas importantes. Trajo buenos jugadores para eso. El problema es que no funcionó en en lo internacional. Ante eso se apuesta por el Campeonato Nacional, donde van segundos, pero esta pasada de Copa Chile dejó dudas y ahí la gente tiene todo el derecho a pensar lo que quiera”.

Posteriormente abordó el rumor sobre un presunto intento de “cama” de los jugadores a Holan. “A veces uno trabaja en un ámbito donde no estás conforme, no estás contento y ahí uno dice ‘me voy’, pero el futbolista no puede hacer eso. Pero de ahí a pensar que van a perder para echar a un entrenador es complejo. Pero de que ha sucedido, ha sucedido. Cada vez que pierde un equipo uno piense que están echando a un entrenador, es complejo”, esatableció.

“Se va el entrenador y el jugador inmediatamente declara ‘es una pena…’. Me gustaría que alguna vez se vaya el entrenador y que algún jugador diga ‘se va este hueón, yo me voy con él”. El cambio de entrenador es tan corriente y hasta tan esperado. A nivel internacional también pasa”, cerró.