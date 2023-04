Dituro le responde a Olmos: “Me sorprendo del poder imaginativo, para inventar algo, que tienen algunas personas”

Matías Dituro, arquero y capitán de Universidad Católica, habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió a los duros dichos de Juvenal Olmos, quien acusó un intento de “cama” de parte del plantel cruzado hacia el DT Ariel Holan.

“Hay veces que me sorprendo del poder imaginativo, para inventar algo, que tienen algunas personas, y luego lo dicen libremente. Yo, como capitán del grupo, me lo tomo con tranquilidad, porque así lo ven mis compañeros. No sucede nada de lo que se acusa. Nosotros seguimos funcionando bien”, partió manifestando el argentino nacionalizado chileno, al referirse a este asunto que se tomó los medios luego de las acusaciones del actual comentarista de TNT Sports.

“Quiero ser muy claro, a mí en particular si me molesta. Sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuviera dentro del camarín. Cada persona es libre de opinar lo que crea conveniente, pero debe hacerse cargo de sus dichos”, complementó.

Para reforzar su argumentación, el portero de la “Franja” estableció que “en los años que llevo en el fútbol, con una gran cantidad de compañeros y habiendo estado en muchos planteles, jamás he visto a alguno decir que no salgamos a ganar. Cualquiera que conozca un vestuario sabe que es así. Eso no existe. Nosotros representamos a una institución que tiene valores y uno de ellos es el respeto”.

En cuanto al desempeño que han exhibido en cancha, Dituro aseguró que “somos muy autocríticos con nosotros mismos, sabemos que estamos en un rendimiento por debajo de lo que podemos dar, pero estamos convencidos de que tenemos un gran plantel y un gran entrenador”.

“Trabajamos muy bien, tenemos todos el mismo objetivo y estoy seguro de que en cualquier momento el equipo empezará a funcionar. Encima de eso, estamos a tres puntos de la punta de la tabla”, añadió.