Zampedri vs. Falcón: el duelo que promete sacar chispas en Santa Laura

La palabra “refuerzo” muchas veces no le hace honor a su significado en el fútbol chileno cuando se trata de jugadores extranjeros. Muchos pasan sin pena ni gloria por nuestras canchas, y son olvidados rápidamente por los hinchas.

Sin embargo, hay otros que entran en el corazón de los fanáticos no sólo por lo futbolístico, sino también por la actitud. Son los casos de Fernando Zampedri y Maximiliano Falcón, quienes serán protagonistas este sábado del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el estadio Santa Laura, en un encuentro personal que promete sacar chispas por los antecedentes.

El 24 de abril del año pasado, también con la UC como local, pero en San Carlos de Apoquindo, el defensa y el delantero tuvieron un duelo aparte. El que terminó descontrolado fue el “Toro”, quien vio la tarjeta roja en el 10º minuto de descuento del complemento por darle un manotazo al “Peluca”, en su segunda expulsión desde que rompe redes en el balompié criollo.

En ese partido, el argentino había abierto la cuenta para los “cruzados” mediante lanzamiento penal. De los 91 goles que ha convertido con la camiseta de la “Franja”, solamente le anotó ése al “Cacique” por el Campeonato Nacional, además de otro en la Supercopa 2020.

El atacante transandino, trigoleador del torneo doméstico y que ya marcha como máximo artillero del actual certamen con seis tantos, puede hacer historia en la jornada sabatina de Independencia. De marcar, igualará las 92 dianas que consiguió Alberto Acosta por la “Cato”, desplazándolo del séptimo puesto del listado, para seguir acercándose al líder de éste, Rodrigo Barrera (118).

Eso es lo que intentará evitar el zaguero uruguayo, quien ha recuperado la titularidad en el equipo “albo” luego de perderla justamente por una cartulina colorada. Fue en el choque ante Everton en el Monumental, por un torpe pelotazo a Luis Montes, que implicó que Gustavo Quinteros lo relegara a la suplencia.

La suspensión por dos fechas se acabó para el “Superclásico” contra Universidad de Chile, pero el DT argentino-boliviano decidió mantenerlo en la banca ese día y también con Cobresal. Recobró la estelaridad en las presentaciones frente a Huachipato y Deportivo Pereira, y seguramente repetirá en Plaza Chacabuco, con la misión de detener a “San Pedri”.

Tendrá que intentarlo evitando ser expulsado nuevamente, uno de los grandes problemas que ha tenido desde que está en Macul. Ya lleva tres rojas desde que defiende la polera blanca, una de ellas en esa Supercopa perdida a manos de los estudiantiles donde convirtió el ariete, por una fuerte agresión a Valber Huerta.

El martes, en conferencia de prensa, el “charrúa” se mostró confiado de cara a un nuevo cruce con el romperredes universitario. “Me gustan los desafíos y me gusta jugar contra jugadores que están en su mejor nivel, así yo también me mido. Trataremos de que Zampedri no esté libre en el área”, advirtió.