Pablo Solari confiesa una profunda pena tras ser el héroe de River: “Vengo hace un año bastante mal”

Pablo Solari, exdelantero de Colo Colo que hoy milita en River Plate, tuvo una gran jornada este domingo, al anotar el agónico gol que le permitió a su equipo vencer por 1-0 como visita a Newell’s Old Boys, por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina.

El “Pibe” apareció en el quinto minuto de tiempo agredado del segundo tiempo, para sacar provecho de un grosero error del arquero rival Lucas Hoyos y así decretar la victoria que mantiene firme a River en la cima del campeonato argentino.

En ese contexto, Solari fue entrevistado en calidad de figura por la transmisión oficial del partido de TNT Sports Argentina, instancia en la que reveló una profunda pena que viene aquejando hace un buen rato.

“Vengo hace un año bastante mal por mi abuela, pero bueno. Si las metes adentro, estás feliz, contento. Si no, dicen que estás triste. Y no es así. Por ahí, hay varias cosas que los futbolistas no hacemos ver”, comentó.

Y es que tras varios meses con severos problemas de salud, a mediados de marzo pasado falleció Elva, la abuela que Pablo Solari consideraba su segunda madre.

“La verdad es que estoy saliendo de un momento bastante complicado. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que seguro de arriba me está apoyando”, expresó.

“Prácticamente me crié con ella, mis papás trabajaban mucho. Con la que siempre estaba era ella. Fue una pérdida muy importante en mi vida y, como digo, estoy saliendo que eso es lo importante”, agregó.

Cabe recordar que tras un gran arranque en River Plate, Pablo Solari perdió terreno en el equipo titular con la llegada de Martín Demichelis, quien tomó la banca de la “Banda Sangre” en reemplazo de Marcelo Gallardo. Eso sí, las constantes rotaciones le han permitido tener minutos y ante Newell’s supo aprovechar su oportunidad.