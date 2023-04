Para Dante Poli hubo claro penal de Falcón: “Se cae encima de Zampedri... nunca vio la pelota”

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo que se jugó el sábado en Santa Laura, sigue generando opiniones en el medio futbolístico chileno. Entre tanta pobreza futbolística que dejó el partido igualado sin goles, el posible penal de Maximiliano Falcón sobre Fernando Zampedri ha captado los comentarios.

En ese contexto, el comentarista de ESPN Dante Poli entregó su parecer y manifestó que hubo clara infracción penal de “Peluca” sobre el goleador argentino de la UC. “Fue penal, pero haría la coma de probablemente discutible. No es una vergüenza que no se haya cobrado, pero a mí me parece claramente que es penal, no tengo ninguna duda que es penal”, estableció.

Tras ello, el exdefensa de la UC expuso lo siguiente: “Me da la impresión que en estas jugadas están poniendo un parámetro, no del juegue-juegue, pero algo más internacional donde normalmente estas cosas no te las cobran”.

“Es ponernos en esa sintonía, ahí podría entender un poco el criterio de los árbitros para no cobrar este tipo de roces, que uno cree que claramente son infracción, pero que ellos están hoy con la tendencia a no cobrarlos, ahí uno puede entender. Pero para mí es un penal muy claro el de Falcón”, complementó.

Poli insistió en su punto y sostuvo que “Falcón se cae encima de Zampedri, porque su envión, lo que él pretendió hacer fue sacarlo de la trayectoria de donde estaban corriendo, nunca vio la pelota, nunca la tocó. Con esos elementos, para mí era claro penal”.