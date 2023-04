Natalia Duco: “Todo en la vida tiene un motivo: sacar la mejor versión de ti mismo”

Natalia Duco está de vuelta. Tras años donde le pasó de todo, como un castigo por dopaje y la muerte de su histórica entrenadora, Dulce Margarita García, la mejor lanzadora de bala chilena de la historia se está preparando con todo para los Panamericanos de Santiago, a los cuales ya clasificó.

Para los que no tiene asegurado su boleto son los Juegos Olímpicos de París 2024, que serían un broche de oro para su carrera, a la cual de todas formas prefiere no ponerle fecha de término. En el medio de todos estos desafíos, se las arregla para criar a su hijo y está preparando su nuevo programa de televisión como rostro del área deportiva de Canal 13, y también se da un tiempo para contar sus expectativas, en el marco de la inauguración de la tienda de Under Armour.

¿Cómo estás para los Panamericanos? ¿Cuál es tu objetivo?

—Me estoy preparando, ya clasifiqué por haber ganado los Juegos Suramericanos, así que haciendo todo lo posible para mejorar mi marca del año pasado, que fueron 17.06. Es necesario que yo suba mi nivel para poder aspirar a algo mayor. Por ahora, el objetivo es estar en la final panamericana, que es un nivel mundial, por las chicas de Estados Unidos, Canadá y Brasil, que andan muy bien. De ahí, depende de cuánto yo logre mejorar, a qué lugar podría aspirar.

Se viene París 2024, ¿qué expectativas tienes?

—Lo primero es clasificar, que ya es un tremendo desafío. Eso significa que tengo que mejorar mi nivel y estar más activa en el circuito internacional, para juntar los puntos. Mis expectativas son ser capaz de disfrutar de unos Juegos Olímpicos, estar ahí y dar lo mejor de mí. Obviamente, yo ya tengo dos finales olímpicas y una siempre quisiera repetir un desempeño de ese tipo.

¿Cómo ha sido el reintegro a la alta competencia, ahora sin tu histórica entrenadora?

—Ha sido súper difícil, me ha costado, pero de a poco voy soltándome más, volviendo a tener el ritmo de antes. Sin duda ella me hace falta mucho, siempre, pero ahora tengo a mis nuevos entrenadores y confío en ellos. Sé que vamos a seguir mejorando.

Te pasaron hartas cosas en los últimos años, ¿qué aprendizajes sacaste?

—El aprendizaje que saco es que todo en la vida tiene un motivo y siempre ese motivo es sacar la mejor versión de ti misma. Todo en la vida depende de cuál es tu actitud ante el problema. Siempre hay problemas, lo único que cambia es cómo tú los miras y cómo le sacas provecho a una situación determinada, para volverte una mejor Natalia. Por un lado, hay que ser capaz de tener autocrítica y, por otro, tener la autocompasión de reconocer mi poder, lo positivo dentro de mí, amarme y quererme. Eso ha sido un tremendo aprendizaje. Pero mi mayor regalo y la única medalla que me interesa es que mi hijo esté feliz, sonriente y conmigo.

¿En qué consiste tu incursión en Canal 13?

—Voy a ser parte del área deportiva. Vamos a hacer un programa todos sábados y domingos en las mañanas. Va a ir al aire pronto. Yo soy el nuevo rostro, así que estoy muy contenta con esta oportunidad de ir desarrollándome en las comunicaciones, de ir creciendo y de pensar como mamá, como la jefa de mi familia, para asegurarle un futuro a mi hijo, una estabilidad y un desarrollo a largo plazo, ya que el deporte tiene una fecha pronta de término. Yo dije hasta París, pero quiero ver hasta cuándo me siguen dando ganas. Hoy mi motivación es hasta ahí, en París veré si sigo o me retiro.