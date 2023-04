El emplazamiento de Pellegrino a la prensa: “Ustedes también son violentos, también hay violencia con los micrófonos”

Los últimos hechos de violencia en el fútbol chileno han provocado que todavía no se defina el estadio que albergará el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica. En ese contexto, el DT de la U, Mauricio Pellegrino, entregó una extensa reflexión al respecto, en la que emplazó a distintos sectores de la sociedad, entre ellos la prensa.

“Hay una gran relación de lo que somos socialmente y el fútbol. A veces le ponemos un montón de culpas, como que la violencia fuera sólo responsabilidad del fútbol. Y violencia hay cuando conducimos, cuando vamos al supermercado, en la calle. Hay violencia por todos lados, robos. No le echemos la culpa sólo al fútbol”, expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

“Como es algo popular, es un poco una expresión. Se habla todos los días dos o tres horas de fútbol y sale el tema de la violencia. Pero si abrimos el periódico, hay violencia de todo tipo. A veces al fútbol le cargamos la violencia que hay en la sociedad por equis razones, que yo no puedo controlar. Cuando hay seguridad en la calle y la sociedad, los estadios son más seguros”, añadió.

Además, el exjugador de Valencia, Barcelona y Liverpool, entre otros clubes, sostuvo que “hay una gran relación en lo que pasa fuera y dentro del campo. En la cancha de fútbol siempre ha sido el lugar donde está permitido todo: insultar, faltar el respeto, decir que sos un inútil. Se ha convertido en un campo de desahogo donde puedo hacer lo que quiero. Obviamente que está mal, pero los jugadores han aprendido un poco a convivir con eso”.

Al momento de apuntar a los medios de comunicación planteó lo siguiente: “Ustedes también son violentos, también hay violencia con los micrófonos. Los mensajes que a veces damos son violentos, sin darnos cuenta. Entonces cuando decimos que este jugador no vale nada porque erró un pase, es un mensaje violento. No vale nada porque no tiene gol es un mensaje violento. La gente dice que hay que insultarlo porque es un perro. Hoy usamos el fútbol para desahogarnos permanentemente. La violencia no es sólo tirar una piedra o una bengala”.

“Podemos hablar mil horas de esto, no tengo la solución. El fútbol es violento en todos los aspectos. Ve un partido de niños donde el hijo no juega o el árbitro se equivoca. ¿Cómo queremos que los profesionales ganen todo? Como cobran, tienen que ganar todo. Somos 16 equipos, todos cobran. El fútbol es un juego de errores. Nos hemos vuelto un poco violentos porque somos así y nos vamos metiendo en un bucle. Hay que tener conciencia en general: el fútbol representa lo que somos fuera”, sentenció el entrenador argentino de los azules.