“Le bajé la mano con un palmetazo”: el tenso cara a cara entre César Farías y Fernando Gago en Copa Libertadores

Durante el duelo entre Racing Club y Aucas por la Copa Libertadores, disputado ayer jueves en Buenos Aires, se produjo un tenso cara a cara entre los entrenadores de ambos equipos, Fernando Gago por el local y César Farías por la visita.

Fue este último quien se mostró más alterado con la situación. Se jugaba el minuto 75 del encuentro, cuando ambos técnicos se involucraron en una discusión con el cuarto árbitro, mientras el juez central revisaba una acción en el VAR.

Farías fue el primero en dirigirse al cuarto árbitro, mientras que Gago entró en escena segundos más tarde. En ese contexto, el argentino le tocó el hombro a su colega para que le prestara atención, lo que no le cayó en gracia al controvertido DT venezolano.

Farías le dio un palmetazo a Gago para sacárselo de encima, lo que derivó en el caliente cara a cara entre ambos, con el cuarto árbitro en medio de la acción. El resultado: ambos entrenadores fueron amonestados.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el DT de Aucas se refirió a este asunto. “No sé qué me quería decir él, pero me tocó tres veces el hombro, la adrenalina está a full, le bajé la mano con un palmetazo, cosas normales en el fútbol”, declaró.

“Es primera vez que nos conocemos, me saludó muy respetuosamente y le agradezco. Le pido disculpas si mi reacción fue desmedida, pero estamos en un momento tenso del partido y no era la forma que me gustara que me estuviesen toqueteando”, agregó.

Cabe destacar que en un entretenido encuentro, Racing Club venció por 3-2 a Aucas en el Cilindro de Avellaneda, en duelo válido por el Grupo A de la Copa Libertadores, donde también compiten Flamengo y Ñublense.