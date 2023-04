“Nosotros fuimos parte del problema actual”: la confesión del “Pato” Yáñez sobre el poder de las barras en el fútbol

Las barras bravas parecen cobrar cada vez más poder en los estadios del fútbol chileno y prueba de ello fue lo que ocurrió el miércoles en el sector Cordillera del Estadio Monumental, con graves enfrentamientos mientras en cancha se desarrollaba el partido entre Colo Colo y Monagas por Copa Libertadores.

En ese contexto, el tema de la violencia ha sido ampliamente comentado en los distintos programas de nuestro medio. De dicho modo, en “Deportes en Agricultura” Patricio Yáñez realizó una reveladora confesión sobre el fenómeno de las barras bravas y su creciente poder.

El “Pato” recordó sus tiempos como futbolista y contó que “nosotros fuimos parte del problema actual, me hago cargo yo, no voy a meter al resto de los compañeros. Nosotros les pasábamos lucas a la gente, sin presión, sólo para que viajaran, sólo para que contribuyeran en este apoyo que uno entendía por parte de las barras”.

“Yo eso lo viví, no tengo ningún problema en decirlo. Lo he señalado en otras oportunidades, no voy a meter al resto de mis compañeros, me hago cargo yo de que sí les dábamos lucas a los barristas que asomaban. Les pasábamos lucas sin la necesidad de la presión”, complementó.

En la misma línea, el mundialista en España 1982 hizo un mea culpa al respecto. “Lamentablemente contribuimos, al menos yo contribuí en un momento determinado, a darles lucas. Después paramos la cuestión y no les dimos más”.