“¿Por qué tienen ese privilegio?”: la aplaudida intervención de María Colo Colo en la junta de accionistas de Blanco y Negro

En horas de este viernes se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Blanco y Negro, la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo. En ese contexto, el presidente Alfredo Stöhwing y el gerente gerenal Alejandro Paul dieron cuenta del balance del 2022 y enfrentaron distintas preguntas, inquietudes y reflexiones de hinchas del “Cacique” que cuentan con acciones en ByN.

A la hora del micrófono abierto, hubo varios cuestionamientos a la administración de Colo Colo, tanto en el plano deportivo como en otros ámbitos. Y el tema seguridad, marcado por los últimos inicidentes en la tribuna Cordillera, fue uno de los más abordados por los presentes en la reunión.

En ese contexto, la insigne hincha María Fernández, más conocida como María Colo Colo, alzó la voz y dejó un potente reclamo ante la directiva de ByN por lo que se vive en materia de seguridad en el Monumental. Su intervención fue ampliamente aplaudida.

“No he faltado a un partido, salvo que haya estado hospitalzada y resulta que ahora no puedo ir al estadio porque estamos castigados. Pagué cincuenta años de cuota de socia, soy honoraria y ahora no puedo ir al estadio”, partió expresando la reconocida fanática.

Luego remarcó que “aunque esté enferma yo voy al estadio igual, pero ¿por qué estamos castigados? Comentarios he recibido estos días... dicen que los garreros, los bandidos que llegan a nuestro estadio, entran antes que nosotros y que las bengalas y todas las porquerías las entran una hora antes de que entremos nosotros”.

“Eso es lo que quiero hablar, quiero saber ¿por qué tienen ese privilegio y nos dejan fuera del estadio a los que hemos estado toda la vida? Llevo 73 años en Colo Colo, voy a morir en Colo Colo, pero ahora no puedo ir al estadio”, cerró María Colo Colo, ganándose un inmediato aplauso de los presentes.

Alfredo Stöhwing (Colo Colo)

Tras dichos aplausos, Stöhwing tomó micrófono y respondió. “Entiendo perfectamente su frustración, es lo mismo que sentimos todos, es terrible. Le puedo asegurar que no tienen privilegios, son delincuentes y lo digo claramente: el club no protege, no tolera y no soportamos esta situación”, partió comentando el mandamás de ByN.

“Estamos haciendo todo lo posible por erradicar a estos vándalos del estadio y de nuestra institución. Esperamos progresar en eso, pero no es una situación fácil, es un tema transversal en estos momentos en el país”, complementó.

Mira la intervención de María Colo Colo (desde 1:30:23):