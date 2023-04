¿Por qué varios deportistas perdieron su verificación en Twitter?

Si eres un usuario que, constantemente, está usando Twitter, pudiste notar que desde hace unas horas muchas celebridades perdieron su verificación, es decir, la palomita azul que estaba en sus perfiles.

Las quejas comenzaron a invadir la plataforma, pues en un principio se creyó que había colapsado, pero después se explicó el motivo.

Twitter eliminó la verificación de varios deportistas

Y es que, la nueva estrategia de Elon Musk es evitar la usurpación de identidad, obligando a las celebridades a pagar un servicio plus, denominado Twitter Blue.

Sin embargo, quien no realice este proceso podría tener serios problemas, ya que los fans no sabrán con precisión cuál es la cuenta oficial.

Esto perjudicó a varios deportistas y equipos de todo el orbe, pues no tenían contratado el servicio plus de la plataforma.

¡TWITTER MODO LOCO!

Varios deportistas, han perdido su perfil con verificación pic.twitter.com/sg6Hh8APbY — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) April 21, 2023

Algunos futbolistas afectados fueron Cristiano Ronaldo, Neymar, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Sergio Ramos, James Rodríguez, Gareth Bale, Kylian Mbappé y Zlatan Ibrahimovic, quienes se encuentran en el top 10 de los seguidos.

Además, este movimiento también afectó al tenista Rafael Nadal, al basquetbolista LeBron James, así como el jugador de críquet Virat Kohli.

Twitter Blue tiene un precio de 8 dólares al mes

Saul “Canelo” Álvarez, Sergio Pérez, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Stephen Curry, Aaron Judge y el mariscal de campo de la NFL, Patrick Mahomes, fueron otros perjudicados.

La verificación volvió horas más tarde a la cuenta de LeBron, pese a que él no paga el servicio plus que la otorga, pero Elon Musk reveló que Twitter es quien corre con el gasto, así como de otras cuentas.

Esto está muy bien, ahora aparece un nuevo icono del motivo de verificación, por ejemplo deportistas el equipo donde juegan. pic.twitter.com/5oRFQTkSFq — Atedian (@atedianweb) December 24, 2022

El valor de esta membresía es de ocho dólares al mes, pero muchos atletas se negaran a pagarlo, ya que lo consideran un poco innecesario.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue, no lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono, no lo he hecho”, reveló Stephen King, otro de los usuarios a los que se les patrocina la versión plus.