“El tiempo nos dirá por qué estamos acá”: la nueva vida de José Pedro Fuenzalida y su familia en Estados Unidos

Tras finalizar contrato con Universidad Católica al término de la temporada 2022, José Pedro Fuenzalida anunció que buscaría nuevos horizontes fuera de Chile, independiente si eso lo siguiera vinculando o no con el fútbol. Y siguiendo esa idea, el “Chapa” y su familia emigraron a Estados Unidos.

“Ha sido un tiempo para conocer y armar todo. Arrendamos un departamento con cero cosas. Tuvimos que arrendar una parte de los muebles y el resto de las cosas las compramos, las que tienen que ver con la cocina y el baño”, contó al respecto María Jesús Herrera, esposa de Fuenzalida, en conversación con Las Últimas Noticias.

Junto a sus cuatro hijos, el matrimonio Fuenzalida-Herrera se trasladó a Los Angeles, California, para iniciar una nueva etapa de vida. “La razón por la que nos vinimos a Estados Unidos fue para estudiar inglés. Los dos primeros hijos sabían Iago, porque estuvieron en un colegio británico, en preescolar, pero la Ema no sabe nada”, explicó.

En ese sentido, la ingeniera agrónoma de profesión comentó que “yo hablo inglés. Estuve en un colegio bilingüe, en el New Land School. José Pedro también sabe, pero está haciendo el curso de inglés con visa de estudiante. Se está perfeccionando. Le gustan los idiomas y se metió a un instituto. Eso siempre lo ayudará en el futuro. Como ahora terminó su etapa de futbolista, seguramente el inglés le servirá para seguir. Asiste a clases de lunes a viernes, entre las nueve y las tres de la tarde. El curso es intento, porque si el objetivo es aprender inglés hay que hacerlo bien, con disciplina y constancia”.

“No tenemos fecha de retorno. Como el objetivo es aprender un buen inglés, lo vamos a ir viendo sobre la base de eso. Cuando nos sintamos preparados y listos vamos a ver cómo vamos a seguir. José Pedro terminó la carrera del fútbol y dijo: ‘Quiero darme un tiempo para mí y mi familia, ¿entonces, qué hacemos?’. Y dijimos: ‘Vámonos a Estados Unidos para aprender inglés y eso, seguramente nos servirá para siempre’. Les damos eso a los niños y después vemos qué hacemos, si volvemos a Chile, seguimos viajando o nos quedamos acá. La idea es que este año sea muy familiar y para pensar las cosas. No terminar el fútbol y seguir altiro en un trabajo”, complementó.

En la misma línea reveló que “elegimos Los Angeles porque acá tenemos amigos más cercanos, por los lugares turísticos, que están muy cerca, y porque está más presente inglés. Creemos que el tiempo nos dirá por qué estamos acá. Miami no estuvo dentro de las opciones”.

El retiro del “Chapa”

María Jesús Herrera confirmó que José Pedro Fuenzalida colgó los botines y dio a conocer la nueva aproximación de su marido con el fútbol. “Entró a una liga amateur. Unos amigos jugaban ahí y lo incorporaron. Lo pasa súper bien”, declaró.

En cuanto a un posible retorno del “Chapa” a la actividad futbolística, Herrera indicó que “por ahora no, pero el bichito siempre está. No te podría decir que José Pedro no volverá al fútbol. Él tiene un magíster en gestión deportiva, está estudiando inglés y puede que después haga aquí un curso de coach. Le gusta la parte de coach universitario o un equipo profesional, en algo donde pueda entregar sus conocimientos”.