La curiosa explicación de Carlos Palacios sobre su celebración en el triunfo ante Palestino

Carlos Palacios, quien fue importante figura en el triunfo 3-1 de Colo Colo sobre Palestino al matricularse con un doblete, entregó una curiosa explicación respecto a un controvertido festejo de gol que tuvo en dicha victoria, en el que exigió silencio ante un vacío Estadio Monumental.

En declaraciones post partido, la “Joya” se refirió a dicha celebración. “La otra vez estaba con mi hijo y mi mamá tiene una foto en su casa que salía celebrando así, y mi hijo a cada rato me decía ‘papá, papá… Shhh’ (ríe). Él todavía no sabe, pero son recuerdos que le quedan marcados a uno. Mi hijo tiene dos años y que me venga a decir ‘papá, papá… Shhh’, así que quedó ahí y por eso lo hice”, sostuvo.

Más allá de aquello, el futbolista formado en Unión Española se refirió a su dulce presente en el “Cacique”, ya que su doblete ante Palestino se suma a su gol ante Monagas por Copa Libertadores a mitad de semana.

“La verdad es que estoy muy contento, en Copa Libertadores nunca había anotado, es mi primer gol y mis compañeros me dieron respaldo. Hoy me lo volvieron a dar y contento por ayudar al equipo más que nada qué es lo más importante. Espero que también vengan las asistencias, que es algo que me encanta poder asistir a mis compañeros”, expresó.

En la misma línea manifestó que “nunca me propongo meta de goles. Lo que me propongo es ayudar al equipo. Cuando me llamaron vine acá porque es el club que amo. Quiero ganar título por eso vine, no vine por una meta de goles o asistencia, solo ayudar al equipo y a mis compañeros”.

Además, Palacios habló del próximo duelo ante el poderoso Boca Juniors por Copa Libertadores, que se jugará el 5 de mayo en el Monumental. “Para todos los jugadores es importante jugar un partido con esas características, pero lo que sea mejor para el equipo voy a estar dispuesto. Importante es que el equipo gane que es lo primordial”.

“Ojalá se pueda jugar con público. La hinchada es siempre muy importante para nosotros, es un plus extra para los jugadores que están dentro de la cancha, así que ojalá se pueda jugar con público”, complementó.