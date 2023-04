La increíble historia del Wrexham, el equipo comandando por Ryan Reynolds que ascendió a Cuarta División

No, no es un partido de primera división. Ni siquiera es de segunda, ni de tercera no de cuarta.



Es de quinta división inglesa, que ni siquiera se considera una categoría profesional. Wrexham vs Boreham. Más de 10.000 aficionados para ver el ascenso del Wrexham, tercer club más… pic.twitter.com/oSTAsqlgUY