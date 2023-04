Rodrigo Barrera: “Ser goleador histórico de un equipo es difícil, qué lata que todos me quieran bajar”

Rodrigo Barrera es uno de sus personajes que genera controversia en el fútbol chileno. Cuenta con el récord de ser el goleador histórico de Universidad Católica, sin embargo no cuenta con mayor reconocimiento en el mundo cruzado, debido a su fuerte identificación con Universidad de Chile.

En los últimos meses, el nombre de “Chamuca” ha aparecido con frecuencia tanto en medios como en redes sociales, dado el fuerte avance de Fernando Zampedri en la tabla de goleadores históricos de la UC. Gran parte de la fanaticada cruzada espera que el “Toro” supere a Barrera, sin embargo sus 91 tantos aún están lejos de los 118 del mundialista chileno en Francia 1998.

Ante ello, el propio Barrera hizo sus descargos al respecto. “Ser goleador histórico de un equipo es difícil, qué lata que todos me quieran bajar, pero da lo mismo. Y en la U hice hartos goles también, unos 60, entonces no es menor mi pasada en ambos equipos”, declaró en entrevista con El Mercurio.

En ese sentido, el exdelantero se refirió al rechazo que genera su figura entre los hinchas de Católica. “Por mi acercamiento con la gente de la U. ¡Cómo el goleador histórico de la Católica es hincha o tiene afinidad con la gente de la U! Más que nada pasa por eso. Pero yo no pedí que me echaran de la UC”, manifestó.

Al recordar sus etapas por la UC, Barrera partió destacando la primera. “Ganamos la Copa Chile, la Interamericana, llegamos a la final de la Libertadores con un gran equipo, jugando de gran manera, pero no fuimos campeones. Faltó la guinda para la torta. Pero lo más difícil fue la muerte de Raimundo, lejos. Hasta el día de hoy no puedo ir a Costa Rica”, contó.

En cuanto a su regreso a la “Franja” en 2022, comentó lo siguiente: “Terminaba contrato con la U y me llamó Andrés Tupper, el hermano de Raimundo: ‘Ven, tienes la deuda de salir campeón, estamos formando un buen equipo’, me dijo. Fui para cerrar un ciclo. Y salí campeón. Igual tuve muchos problemas con Juvenal (Olmos). En ese tiempo estaba muy raro. Yo tenía ascendencia fuerte hacia el grupo, todos me respetaban, me llevaba bien con todos. Y él fue poco visionario, le faltó ocupar más mi ascendencia”.

“Hay mucha afinidad con la gente de la U”

Al ser consultado si se considera hincha de Universidad de Chile, Rodrigo Barrera explicó que “tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve me y me trata de traidor, cuando los escucho soy el ‘chuncho traidor’”.

En cuanto al próximo Superclásico, “Chamuca” estableció: “Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así. Estoy en otro trabajo, me divierto. Me quedo con otras cosas. Mucha gente, por ejemplo, se acuerda del gol que le hice a Bolivia, por las eliminatorias a Francia 1998. Siempre en la Selección rendí, me tienen respeto por eso, nunca fui un cacho. Entonces no tengo deudas”.