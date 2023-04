Acusación de racismo sacude a la Primera B: “Yo sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados”

Tras el duelo entre Universidad de Concepción y Santiago Wanderers por la fecha 9 del Campeonato de Ascenso, el futbolista camerunés del cuadro penquista Job Gomis acusó insultos racistas por parte de Pablo Corral, mediocampista del elenco de Valparaíso.

Gomis, quien en los minutos finales del encuentro que su equipo perdió 2-0 tuvo aireados reclamos contra el árbitro Felipe Jara, explicó que justamente eso se debió a los insultos que le propinó Corral en el campo de juego.

“No me caliento mucho en la cancha, pero hay cosas que molestan. Son cosas difíciles cuando un rival te dice ‘negrito’. Por eso me molesté. Fue (Pablo) Corral. El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad. Son temas en los que hay que meter un punto y que ciertas cosas se acaben”. declaró el propio Gomis en el Diario de Concepción.

“Yo sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Somos todos humanos. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho. Somos todos humanos que jugamos para nuestras familias, nuestros amigos y nuestros sueños. Uno se tiene que focalizar en eso en vez de gritar ciertas palabras”, agregó.

Además, el atacante africano comentó que “Corral no me pidió disculpas ni nada de eso. Uno de ellos se acercó, no sé quien era, me preguntó lo que pasó y me dijo ‘disculpas, hermano, estas cosas no pueden pasar’. Pero Corral no. Me duele esto. No estoy en mi país, pero me debo sentir libre donde sea”. El jugador de Wanderers que se le acercó fue Carlos Muñoz.

“Lo bueno es que tuve el respaldo de mis compañeros. El resto de jugadores tienen acá a sus familias, al contrario mío. Son palabras que duelen. Nunca había vivido eso, nunca me había pasado. Hay que sacar ese tipo de cosas”, complementó.

“tengo a mi familia lejos. Uno vuelve a la casa y no tiene a su mamá al lado. Obvio tengo compañeros, pero falta esa familia, hermana o hermano que te tranquilicen. Lo hacen por teléfono, pero no es lo mismo que tener esa persona al lado tuyo. Pero sé que cada sueño tiene un sacrificio y después viene la recompensa. Lo primero es sacar a la U. de Conce del momento en que está”.

Hasta el momento, desde Santiago Wanderers no se han pronunciado al respecto, mientras que la Universidad de Concepción publicó un comunicado entregando su total respaldo a Job Bogmis.