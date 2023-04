“Debo hacer un mea culpa”: la desazón de Jaime García tras la paliza que sufrió Ñublense ante Audax

Tras una temporada 2022 de ensueño, donde fue segundo en el Campeonato Nacional y clasificó por primera vez en su historia a Copa Libertadores, Ñublense no está cumpliendo con las expectativas en la presente campaña, pues suma 11 puntos en 11 partidos disputados y se ubica en la duodécima posición, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

De hecho, la noche del lunes el cuadro chillanejo sufrió una goleada por 5-2 como local ante Audax Italiano, lo cual dejó bastante desmoralizado al técnico Jaime García.

“Una goleada así no me había pasado nunca en todo este tiempo dirigiendo, no me explico. Debo hacer un mea culpa. El hilo siempre va a depender de mí, yo soy el que está a cargo de esto. Nunca me había pasado algo así, me duele tanto como a toda la gente que está en el estadio. Estoy con las mismas ganas de hacer las cosas bien, el equipo rival hoy estuvo brillante”, reconoció el DT de los “Diablos Rojos” en conversación con TNT Sports.

“Me tiene un poco descolocado que por errores nuestros perdamos, esta goleada no la había vivido nunca. Uno debe transmitir tranquilidad en este momento, saber resolver. No esperábamos una baja así, pero debo tratar de resolver esto de la mejor forma posible, sino ellos tendrán que tratar que ver y reestudiar lo mejor para el club, yo siempre he dicho que no le quiero hacer daño al club. Cuando sienta que el mensaje no está veré que pasará, el responsable soy yo. No abandono el buque, si ellos quieren revisar el contrato es otro tema. Sé el dolor que siente el hincha”, añadió.

Sobre el penal en contra y la expulsión sufrida, García sostuvo: “Es un tema a conversar con los jugadores, cada uno debe hacer un mea culpa de lo que está pasando, haré un mea culpa profundo junto a los jugadores y los demás también deben hacer un mea culpa muy profundo de todo, pero yo pongo el ‘pecho a las balas’. Yo estoy a cargo de esto, yo veré lo que pasa de aquí en adelante. Llevo tanto tiempo acá, debemos seguir mejorando, ver si está llegando el mensaje al club. Estoy tranquilo”.