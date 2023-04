El feroz desahogo de Gonzalo Lama tras perder en Buenos Aires: “Podrido de los que me putean cada partido”

El tenista nacional Gonzalo Lama (397° del ranking ATP) sigue sin levantar cabeza en el circuito y ahora perdió en primera ronda del Challenger de Buenos Aires, frente al argentino Gonzalo Villanueva (376°).

El “León” libró una dura batalla de más de dos horas ante el trasandino, pero finalmente se terminó inclinando por un doble 7-6 y se despidió prematuramente del certamen.

Tras el compromiso, el chileno no aguantó más y disparó con todo en redes sociales en contra de los seguidores que lo cuestionan por su mal presente en la temporada.

“Podrido de los que me putean cada partido. Métanse en sus vidas y no me hueveen más. Gracias”, escribió la quinta raqueta criolla en su su cuenta de Instagram.