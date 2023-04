“Hasta el dedo en el c... me metieron alguna vez”: Luka Tudor lanza curiosa revelación al salir en defensa de Rodrigo Barrera

Luka Tudor, exfutbolista y actual comentarista deportivo, realizó una férrea defensa de su excompañero Rodrigo Barrera, quien se ha convertido en una figura que provoca alto rechazo enrte los hinchas de Universidad Católica, pese a ser el goleador histórico del club.

Y es que más allá de sus 118 goles oficiales con la camiseta de la UC, “Chamuca” tiene muchos detractores en el mundo cruzado por su paso por la U, en el que forjó un nexo muy fuerte con la fanaticada azul.

“Me duele lo que a Barrera le pasa con la UC y sé que a él le duele lo que le pasa con la Católica. A ‘Chamuca’ lo respeto como persona y como jugador, porque era tremendo (...) Quizás le faltó tener más hambre de gloria, lo que nos recalcaba Manuel Pellegrini”, declaró al respecto Tudor en nota con El Mercurio.

En la misma línea, el exintegrante del panel de “Los Tenores” sostuvo que “Barrera tiene un dolor con el tema de la Católica (...) Y claro, hay que separar las cosas: tenía que buscar pega, pero también entiendo al hincha, que no pueden entender que se vaya al archirrival. Lo que no puede estar en duda es todo lo que le entregó a la Católica”.

“Me gustaría que se le reconociera eso y que la gente que le dice traidor, no se lo diga, porque no es verdad. Entregó todo lo que tenía. El mensaje a la gente de la UC es que reconozcan que Barrera se rompió el alma por sus colores”, complementó.

Una curiosa revelación

Por otro lado, Luka Tudor hizo eco de unas declaraciones que realizó el propio Rodrigo Barrera ante la posibilidad de que Fernando Zampedri lo pueda superar en la tabla histórica de goleadores de la UC. “Chamuca” aseguró que hoy en día es más fácil hacer goles que en su época.

Tudor coincidió con Barrera y lanzó una curiosa revelación para defender dicha postura. “Veo muchos videos de Maradona: le pegaban, se paraba y le volvían a pegar en la misma jugada. Era una carnicería. El fútbol es distinto. A los 17 jugué contra Nacional de Uruguay, por la Libertadores, y me sacaron la mierda (...) Si hasta el dedo en el c... me metieron alguna vez”, confesó.

Más allá de aquello, el comentarista que hoy se encuentra fuera de los medios destacó la calidad como futbolista del vigente goleador histórico de la UC. “Con la pelota era extraordinario: le pegaba con las dos piernas, tenía freno, salida por los dos lados, muy completo... En la semana previa a los siete goles que le hice a Antofagasta, en 1993, le pedí que nos juntáramos. ‘Me estoy jugando el puesto’, le dije, porque llevaba un partido de titular después que se pelearon Jorge Vázquez y Juan Carlos Almada. ¿Y qué hizo Barrera? Se retrasó, se tiró atrás y empezó a darme asistencias. Generoso”, relató.