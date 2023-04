Barticciotto apunta a ByN tras el cortejo fúnebre en el Monumental: “Me genera sospechas… pareciera que no lo quieren cortar”

Marcelo Pablo Barticciotto, uno de los máximos ídolos en la historia de Colo Colo, habló sobre el insólito y no autorizado ingreso de un cortejo fúnebre al Estadio Monumental, y apuntó contra la gestión de Blanco y Negro frente a este tipo de situaciones.

Desde su tribuna como comentarista en Radio Agricultura, “Barti” expresó su opinión ante lo que significó la entrada del cortejo fúnebre del “Guatón Carlos”, integrante de la Garra Blanca, en horas del lunes a las dependencias del Monumental.

“Así están las cosas. Cualquiera puede entrar al estadio en los días de semana. Cada uno se pasa la pelota y hasta que no trabajen en conjunto y todos se comprometan a tratar de terminar con esto, no va a parar”, partió manifestando el campeón de la Libertadores 1991.

En la misma línea, quien fuera campeón como jugador y DT con el “Cacique” expresó lo siguiente: “Yo no sé si hay intereses creados de parte de algunos. A mí me impresiona todo esto y también me genera sospechas, porque al final pareciera que no lo quieren cortar”.

Además, Barticciotto tuvo palabras respecto a la labor policial en este caso. “Yo, si fuera carabinero, y veo que el funeral se dirige al portón del Monumental, me paro y digo que no, que los guardias no te van a abrir la puerta. No puedes entrar, es una propiedad privada”, estableció.