Rivarola recuerda cómo fue el fugaz paso de Castellanos por Chile: “Lo traje y se lo entregué gratis a la U”

Valentín Castellanos, delantero argentino del Girona que ayer martes vivió una jornada inolvidable al anotarle cuatro goles al Real Madrid en la victoria 4-2 de su equipo, tuvo un fugaz paso por nuestro país, específicamente en Universidad de Chile.

Con 17 años, “Taty” dejó su natal Mendoza para probar suerte en los azules. El encargado de aquella gestión fue Diego Gabriel Rivarola, también mendocino e ídolo del conjunto universitario.

Por lo mismo, tras el inolvidable póker de Castellanos ante el Madrid, “Gokú” recordó cómo fue el breve paso de su coterráneo por la U.

“A mi me da lata, porque sabía lo que era. Yo vine, lo traje y se lo entregué gratis a la U, incluso le pagué el viaje de mi bolsillo, pero me queda la satisfacción que el chico está haciendo su carrera”, expresó el hoy comentarista de ESPN en conversación con Bolavip.

La desazón de Rivarola pasa por las escasas chances que tuvo Castellanos en la U -apenas jugó 15 minutos por el primer equipo-, como también por su salida a un precio menor. El Montevideo City Torque le pagó 300 mil dólares a Universidad de Chile para quedarse con la ficha del hoy delantero del Girona.

“Muchas veces hay jugadores que no vienen traidos por alguien muy en especial los miran en menos, les quitan créditos. Hay gente, gerentes, representantes y que cuando los trae un externo, los miran en menos, pero no es un trabajo que me corresponde a mí”, manifestó al respecto el propio Rivarola.

“No busco ningún punto a favor mío, me pone contento su carrera. Hubo cambios, llegó gente nueva y lo prestaron al Torque, al Grupo City”, agregó.

Junto con ello, el máximo goleador extranjero en la historia de Universidad de Chile comentó que Castellanos “es un chico que sé de donde salió, estaba casi sin jugar, y le dimos la posibilidad de reencantarse y junto a un amigo lo trajimos a la U y empezó a crecer”.